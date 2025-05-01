Три пакети санкцій: Зеленський розповів, хто та чому потрапив під обмеження

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запровадила нові санкції проти компаній та осіб, які підтримують російську агресію.

Зеленський прокоментував нові санкції

Президент повідомив, що перший пакет обмежень торкнувся 36 компаній і п’яти фізичних осіб, які допомагають російському військовому виробництву. Серед них – постачальники титану, металургійні підприємства, енергетичні та машинобудівні компанії.

Частина з них уже під санкціями інших держав. За словами Зеленського, Україна намагається діяти разом із міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію був сильнішим.

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Другий пакет охоплює 106 компаній та організацій, які підтримують присутність російських окупантів у Криму, у Донецькій та Луганській областях, а також забезпечують постачання для ворожої армії.

– Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб, – повідомив Зеленський.

Під час доповіді щодо санкційних кроків президент доручив готувати наступні обмеження.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підписав укази про застосування санкцій.

Серед осіб, до яких застосовані обмеження, є блогер Мирослав Олешко, колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович, політолог Костянтин Бондаренко, колишній очільник забороненої партії Держава Дмитро Василець та медіаексперт Олександр Скубченко.

Джерело: Володимир Зеленський

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