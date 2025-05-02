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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Карта боевых действий на 2 мая 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине идет полномасштабная война и на линии фронта активно разворачиваются боевые действия.

Как пишут аналитики ISW, есть незначительные продвижения россиян на Покровском, Кураховском направлениях. К тому же, 1 мая российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Также российские военные продолжили наступательные операции на Торецком направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

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Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Фото:
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025
Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025

Потери РФ на 2 мая 2025

  • личного состава – около 954 300 (+1 110);
  • танков – 10 741 (+9);
  • боевых бронированных машин – 22 369 (+5);
  • артиллерийских систем – 27 186 (+50);
  • реактивных систем залпового огня – 1 375;
  • средств противовоздушной обороны – 1 152 (+4);
  • самолетов – 370;
  • вертолетов – 335;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 34 539 (+138);
  • крылатых ракет – 3 196;
  • кораблей (катеров) ‒ 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46 882 (+132);
  • специальной техники – 3 869.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине
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