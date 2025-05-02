Карта бойових дій на 2 травня 2025 – ситуація на фронті

В Україні триває повномасштабна війна, тож на лінії фронту активно розгортаються бойові дії.

Як пишуть аналітики ISW, є незначні просування росіян на Покровському, Курахівському напрямках. Крім того, 1 травня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

До того ж, російські війська продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

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Карта бойових дій в Україні на 2 травня 2025

Втрати РФ на 2 травня 2025

особового складу ‒ близько 954 300 (+1 110);

танків ‒ 10 741 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 22 369 (+5);

артилерійських систем – 27 186 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 1 375;

засобів протиповітряної оборони ‒ 1 152 (+4);

літаків – 370;

гелікоптерів – 335;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 34 539 (+138);

крилатих ракет ‒ 3 196;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 46 882 (+132);

спеціальної техніки ‒ 3 869.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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