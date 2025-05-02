Что нельзя делать в Польше: правила для туристов, о которых стоит помнить

Польша — страна с богатой историей, европейскими ценностями и четкими социальными нормами.

Если вы планируете путешествие, стоит ознакомиться с основными ограничениями и правилами, которые действуют в стране, чтобы избежать неприятных ситуаций и даже штрафов.

Читайте о вещах, которые не разрешено делать в Польше — в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Польша: чем славится страна

Польша славится своей богатой историей и архитектурой. Например, такие города, как Краков, Варшава, Вроцлав, Гданьск сочетают в себе готику, ренессанс и барокко.

Мальборк является крупнейшим кирпичным замком в Европе, а Аушвиц-Биркенау — один из самых известных мемориалов Холокоста в мире.

Туристы могут посетить театры, музеи, посмотреть на Мазурские озера, или насладиться местной кухней.

Польская кухня славится такими блюдами как:

пироги (pierogi) — вареники с различными начинками;

бигос — тушеная капуста с мясом;

журек — кислый суп на закваске;

пончики (pączki) — сладости, особенно популярные во время поста.

Страна известна своими театральными и музыкальными фестивалями с участием мировых музыкальных звезд.

Однако наслаждаясь красотой, путешественникам следует знать, что не разрешено делать в Польше. Поскольку здесь есть определенные запреты, которые туристам лучше не нарушать.

Что нельзя делать в Польше: правила, о которых должен знать турист

В Польше действуют четкие социальные нормы и законы. Чтобы избежать штрафов и недоразумений, стоит помнить о правилах, которые действуют в стране.

Употребление алкоголя в общественных местах

Это одна из главных вещей, которые не разрешено делать в Польше. За распитие алкогольных напитков в парках, на улицах, площадях и даже на лавочках во дворах можно получить штраф до 100 злотых.

Курение в неположенных местах

В Польше запрещено курить в общественных местах, в частности, в заведениях питания, на остановках общественного транспорта, вокзалах, больницах и учебных заведениях.

Если надумали достать сигарету, стоит обратить внимание на знаки, не запрещено ли это — иначе можно получить штраф до 500 злотых.

Переход дороги в неположенном месте

В Польше запрещено перебегать дорогу в неположенном месте. Не стоит также переходить дорогу на красный свет или вне пешеходного перехода. За такое нарушение также могут оштрафовать.

Неуважение к религиозным символам и местам

Польша — страна с глубокими католическими традициями. Демонстративное пренебрежение религиозными памятками, шутки о католицизме или неуважение к святыням (например, к костелам) может спровоцировать неприятности, а в некоторых случаях даже иметь юридические последствия.

Неиспользование ремней безопасности

В Польше строго следят за соблюдением правил дорожного движения. Если вы пассажир или водитель, обязательно пристегнитесь во время поездки в авто. За игнорирование этого требования также предусмотрен штраф.

Неоплата проезда в общественном транспорте

Не купили билет в общественном транспорте — получите штраф. Так как проезд зайцем в Польше — серьезное нарушение. В большинстве городов нет турникетов, но работают контролеры, которые неожиданно проверяют наличие билетов. Штраф за безбилетный проезд может достигать 270-300 злотых (2875-3195 грн).

Ограничения на шум в вечернее время

В Польше действует правило тишины, то есть что нельзя делать в вечернее время, так это громко включать музыку, кричать, устраивать вечеринки и тому подобное. Согласно польскому законодательству, после 22:00 действует ночная тишина. Шум может стать поводом для вызова полиции и наложения штрафа.

Соблюдение законов установленных в стране и уважение к местной культуре позволят избежать неприятностей и сделают ваше путешествие комфортным и приятным.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.