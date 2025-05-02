Що не можна робити у Польщі: правила для туристів, про які варто пам’ятати

Польща — країна з багатою історією, європейськими цінностями та чіткими соціальними нормами.

Якщо ви плануєте подорож, варто ознайомитися з основними обмеженнями та правилами, які діють в країні, аби уникнути неприємних ситуацій та, навіть, штрафів.

Читайте про речі, які не дозволено робити у Польщі — в матеріалі Фактів ICTV.

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Польща: чим славиться країна

Польща славиться своєю багатою історією та архітектурою. Наприклад, такі міста, як Краків, Варшава, Вроцлав, Гданськ поєднують у собі готику, ренесанс та бароко.

Мальборк є найбільшим цегляним замком у Європі, а Аушвіц-Біркенау — один із найвідоміших меморіалів Голокосту у світі.

Туристи можуть відвідати театри, музеї, подивитися на Мазурські озера, або насолодитися місцевою кухнею.

Польська кухня славиться стравами як:

піроги (pierogi) — вареники з різними начинками;

бігос — тушкована капуста з м’ясом;

журек — кислий суп на заквасці;

пончики (pączki) — солодощі, особливо популярні під час посту.

Польща відома своїми театральними та музичними фестивалями за участю світових музичних зірок.

Проте насолоджуючись красою, мандрівникам варто знати, що не дозволено робити у Польщі. Оскільки тут є певні заборони, які туристам краще не порушувати.

Що не можна робити у Польщі: правила, про які має знати турист

В Польщі діють чіткі соціальні норми та закони. Щоб уникнути штрафів та непорозумінь, варто пам’ятати про правила, які діють в країні.

Вживання алкоголю у громадських місцях

Це одна з головних речей, які не дозволено робити у Польщі. За розпивання алкогольних напоїв в парках, на вулицях, площах та навіть на лавочках у дворах можна отримати штраф до 100 злотих.

Куріння у недозволених місцях

У Польщі заборонено курити в громадських місцях, зокрема, у закладах харчування, на зупинках громадського транспорту, вокзалах, лікарнях та навчальних закладах.

Якщо надумали покурити, варто звернути увагу на знаки, чи не заборонено це — інакше можна отримати штраф до 500 злотих.

Перехід дороги у неналежному місці

У Польщі заборонено перебігати дорогу в недозволеному місці. Не варто також переходити дорогу на червоне світло або поза пішохідним переходом. За таке порушення також можуть оштрафувати.

Неповага до релігійних символів та місць

Польща — країна з глибокими католицькими традиціями. Демонстративна зневага до релігії, жартування про католицизм або неповага до святинь (наприклад, до костелів) може спровокувати конфлікти з місцевими жителями, а в деяких випадках навіть мати юридичні наслідки.

Невикористання ременів безпеки

У Польщі суворо стежать за дотриманням правил дорожнього руху. Якщо ви пасажир або водій, обов’язково пристебніться під час поїздки в авто. За ігнорування цієї вимоги також передбачено штраф.

Неоплата проїзду у громадському транспорті

Не купили квиток у громадському транспорті — отримаєте штраф. Адже проїзд зайцем у Польщі — серйозне порушення. У більшості міст немає турнікетів, але працюють контролери, які несподівано перевіряють наявність квитків. Штраф за безквитковий проїзд може сягати 270–300 злотих (2875-3195 грн).

Обмеження на галас у вечірній час

В Польщі діє правило тиші, тобто що не можна робити у вечірній час, так це гучно вмикати музику, кричати, влаштовувати вечірки тощо. Згідно з польським законодавством, після 22:00 діє нічна тиша. Шум та галас може стати приводом для виклику поліції та накладення штрафу.

Отже, дотримання законів встановлених в країні та повага до місцевої культури дозволять уникнути неприємностей та зроблять вашу подорож комфортною та приємною.

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