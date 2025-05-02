Задача — максимально ускорять: Зеленский о создании украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады об обеспечении бригад, комплектации подразделений, украинской ракетной программе, наших ракетных разработках и производствах.

Зеленский о создании украинской баллистики

— Задача — максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины, — сказал Зеленский в вечернем видеообращении за 2 мая.

Сегодня президент провел также совещание по развитию нашей военной авиации. Прежде всего о том, что касается украинских F-16.

— Самолеты, которые уже в Украине. Самолеты, которые в ближайшее время будут в Украине. Долгосрочные поставки, — отметил глава государства.

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По его словам, были кадровые решения для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее. Это решение и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе ВСУ.

Зеленский отметил, что есть очень неплохие результаты. Президент Украины поблагодарил всех, кто прилагает свои усилия, чтобы наша военная авиация развивалась.

Ситуация на фронте

Несколько раз сегодня президенту докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Зеленского, особое внимание — ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском и некоторых других направлениях.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей.

В то же время Россия продолжает отказываться от полного и длительного прекращения огня. Уже все партнеры устали от этих российских манипуляций, утверждает президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина защищает свои позиции, поэтому соответственно будет действовать как на фронте, так и на российской территории.

Война должна ощущаться там, откуда она и пришла, убежден Зеленский.

Зеленский о переговорах с партнерами

Сегодня президент Украины провел два разговора с нашими партнерами. В частности, он говорил с премьер-министром Дании.

— Как и всегда с Метте — очень содержательно и дружески. Я проинформировал о ситуации на войне и наших контактах с ключевыми партнерами. Мы обсудили совместные шаги, нашу совместную работу в Европе — дипломатическую, а также для увеличения инвестиций в производство оружия в Украине. Датская модель работает эффективно, — сказал Зеленский.

Глава государства говорил также с президентом Эквадора. Он поздравил его с переизбранием на должность, поблагодарил за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Зеленского, Украина очень ценит поддержку в Латинской Америке и всех других частях мира.

По его мнению, каждый лидер и страна, которые в своих регионах занимают принципиальные и ценностные позиции — это реальные основы международного порядка, основанного на правилах.

Зеленский говорил также с президентом Эквадора об экономических отношениях между нашими странами. По его словам, Украина очень заинтересована в увеличении нашей торговли.

Украинская дипломатия работает на всех направлениях ради нашего государства и независимости, сказал Зеленский.

Зеленский о продаже украинского оружия в Россию

Отдельно президент поблагодарил прокуроров и следователей СБУ, которые занимаются делом о хищении активов государственной компании Мотор Сич и продаже украинского оружия в Российскую Федерацию.

По его словам, в Монако задержали одного из подозреваемых.

— Важно, что это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил, — утверждает Зеленский.

Президент поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. По мнению Владимира Зеленского, это принципиально.

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