Завдання – максимально прискорювати: Зеленський про створення української балістики

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав доповіді про забезпечення бригад, комплектацію підрозділів, українську ракетну програму, наші ракетні розробки та виробництва.

Зеленський про створення української балістики

– Завдання – максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність – це чітка та ефективна гарантія безпеки для України, – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні за 2 травня.

Сьогодні президент провів також нараду щодо розвитку нашої військової авіації. Передусім про те, що стосується українських F-16.

– Літаки, які вже в Україні. Літаки, які найближчим часом будуть в Україні. Довгострокове постачання, – зазначив глава держави.

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За його словами, були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі ЗСУ.

Зеленський зазначив, що є дуже непогані результати. Президент України подякував усім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалася.

Ситуація на фронті

Кілька разів сьогодні президенту доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами Зеленського, особлива увага – ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському та деяких інших напрямках.

Він зазначив, що Сили оборони України продовжують діяти на території Курської та Бєлгородської областей.

Водночас Росія продовжує відмовлятися від повного й тривалого припинення вогню. Вже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій, стверджує президент України.

Глава держави наголосив, що Україна захищає свої позиції, тому відповідно діятиме як на фронті, так і на російській території.

Війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла, переконаний Зеленський.

Зеленський про переговори з партнерами

Сьогодні президент України провів дві розмови з нашими партнерами. Зокрема, він говорив з прем’єр-міністром Данії.

– Як і завжди з Метте – дуже змістовно та дружньо. Я поінформував про ситуацію на війні та наші контакти з ключовими партнерами. Ми обговорили спільні кроки, нашу спільну роботу у Європі – дипломатичну, а також для збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні. Данська модель працює ефективно, – сказав Зеленський.

Глава держави говорив також з президентом Еквадору. Він привітав його із переобранням на посаду, подякував за підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності України.

За словами Зеленського, Україна дуже цінує підтримку в Латинській Америці та всіх інших частинах світу.

На його думку, кожен лідер і країна, які у своїх регіонах займають принципові та ціннісні позиції – це реальні основи міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Зеленський говорив також з президентом Еквадору про економічні відносини між нашими країнами. За його словами, Україна дуже зацікавлена у збільшенні нашої торгівлі.

Українська дипломатія працює на всіх напрямках заради нашої держави та незалежності, сказав Зеленський.

Зеленський про продаж української зброї в Росію

Окремо президент подякував прокурорам та слідчим СБУ, які займаються справою про розкрадання активів державної компанії Мотор Січ та продаж української зброї в Російську Федерацію.

За його словами, у Монако затримали одного з підозрюваних.

– Важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв, – стверджує Зеленський.

Президент доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які були виведені за кордон. На думку Володимира Зеленського, це принципово.

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