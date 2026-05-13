Массированная атака 13 мая: 23 удара пришлось на объекты Укрзалізниці
- 13 мая Россия нанесла массированный удар по украинским населенным пунктам; среди основных целей были объекты Укрзалізниці.
- В Здолбунове в результате российского удара погибли два железнодорожника.
В дни так называемого перемирия, 13 мая, Россия осуществила массированную атаку по украинским городам. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, среди основных целей оказались объекты Укрзалізниці.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Массированная атака РФ: враг наносил удары по объектам Укрзалізниці
— Враг целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, энергетике и логистике. Одной из ключевых целей этой атаки стала украинская железная дорога. 23 удара пришлись именно по железнодорожным объектам на западе, севере и в центре Украины, – написал Кулеба.
По его словам, пассажиров и работников железной дороги, которые находились на рабочих местах, своевременно эвакуировали, поэтому жертв среди них нет.
Зафиксированы потери среди гражданского населения в городе железнодорожников Здолбунове.
— Здесь российский удар унес жизни двух прохожих – работников железной дороги. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, – добавил министр.
Под обстрелами также оказались энергетические объекты, мосты, а также пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.
— Россия в очередной раз демонстрирует свою истинную сущность — она воюет не с армией, а с мирными жителями, транспортом, критически важной инфраструктурой и теми, кто ежедневно обеспечивает жизнь страны. Мир должен видеть: Россия-террорист сознательно убивает мирных людей и наносит удары по гражданской логистике, — резюмировал Кулеба.
Напомним, по данным Владимира Зеленского, в результате массированной атаки РФ 13 мая погибли шесть человек, еще десятки получили ранения.
В Воздушных силах отметили, что основное направление удара пришлось на западные области Украины.
Фото: Алексей Кулеба