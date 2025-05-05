Сколько территорий Украины захватили россияне в апреле 2025 года: данные Deep State
Согласно данным Deep State, военные РФ активизировали свои действия в конце марта и в начале апреля. За апрель 2025 года враг оккупировал 175 кв км украинских территорий.
Сколько территорий Украина потеряла за апрель 2025 года: актуальные данные
Если проанализировать ключевые направления вражеского наступления, наибольшие потери территорий наблюдаются вблизи Сухой Балки и Калинового. Противник захватил ориентировочно 50 квадратных километров, что составляет почти треть всех потерь за месяц.
Далее отмечается продвижение в районах Разлива и Константинополя — это около 43 кв. км. В районе Катериновки враг продвинулся на площадь около 30 кв. км.
Еще одним сложным направлением стали сады возле Надиевки, где потеряно 11 кв. км, а также территории к северу от Андреевки.
Так по состоянию на 1 мая около 15 кв. км находится под контролем оккупантов. В совокупности эти пять участков составляют 85% всех территориальных потерь за отчетный период.
Под временной оккупацией находится часть Донбасса, Харьковщины, Херсонской и Запорожской областей, а также Крым.