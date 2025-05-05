Скільки території України захопили росіяни у квітні 2025 року: дані Deep State

Згідно з даними Deep State, військові РФ активізували свої дії у кінці березня та на початку квітня. За квітень 2025 року ворог окупував 175 кв км українських територій.

Скільки територій Україна втратила за квітень 2025: актуальні дані

Якщо проаналізувати ключові напрямки ворожого наступу, найбільші втрати територій спостерігаються поблизу Сухої Балки та Калинового. Противник захопив орієнтовно 50 квадратних кілометрів, що становить майже третину всіх втрат за місяць.

Далі відзначається просування в районах Розливу та Костянтинополя — це близько 43 кв. км. У районі Катеринівки ворог просунувся на площу приблизно 30 кв. км.

Зараз дивляться

Ще одним складним напрямком стали сади біля Надіївки, де втрачено 11 кв. км, а також території на північ від Андріївки.

Так станом на 1 травня близько 15 кв. км знаходиться під контролем окупантів. У сукупності ці п’ять ділянок становлять 85% усіх територіальних втрат за звітний період.

Під тимчасовою окупацією перебуває частина Донбасу, Харківщини, Херсонської і Запорізької областей, а також Крим.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.