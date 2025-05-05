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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Скільки території України захопили росіяни у квітні 2025 року: дані Deep State

скільки території України окуповано у квітні 2025
Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними Deep State, військові РФ активізували свої дії у кінці березня та на початку квітня. За квітень 2025 року ворог окупував 175 кв км українських територій.

Скільки територій Україна втратила за квітень 2025: актуальні дані

Якщо проаналізувати ключові напрямки ворожого наступу, найбільші втрати територій спостерігаються поблизу Сухої Балки та Калинового. Противник захопив орієнтовно 50 квадратних кілометрів, що становить майже третину всіх втрат за місяць.

Далі відзначається просування в районах Розливу та Костянтинополя — це близько 43 кв. км. У районі Катеринівки ворог просунувся на площу приблизно 30 кв. км.

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Ще одним складним напрямком стали сади біля Надіївки, де втрачено 11 кв. км, а також території на північ від Андріївки.

Так станом на 1 травня близько 15 кв. км знаходиться під контролем окупантів. У сукупності ці п’ять ділянок становлять 85% усіх територіальних втрат за звітний період.

скільки територій захватила РФ у квітні

Фото: DeepState

Під тимчасовою окупацією перебуває частина Донбасу, Харківщини, Херсонської і Запорізької областей, а також Крим.

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