Карта боевых действий на 6 мая 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 5 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 6 мая 2025

Потери РФ на 6 мая 2025

личного состава – около 959 500 (+1 430);

танков – 10 766 (+3);

боевых бронированных машин – 22 416 (+5);

артиллерийских систем – 27 431 (+61);

реактивных систем залпового огня – 1 378 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 155;

самолетов – 372;

вертолетов – 335;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);

крылатых ракет – 3 196;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);

специальной техники – 3 873 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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