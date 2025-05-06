Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 6 мая 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 22:00 5 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.
Сейчас смотрят
Карты боевых действий в Украине на 6 мая 2025
Потери РФ на 6 мая 2025
- личного состава – около 959 500 (+1 430);
- танков – 10 766 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 416 (+5);
- артиллерийских систем – 27 431 (+61);
- реактивных систем залпового огня – 1 378 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 155;
- самолетов – 372;
- вертолетов – 335;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);
- крылатых ракет – 3 196;
- кораблей (катеров) ‒ 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);
- специальной техники – 3 873 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеГлавные события ночи 6 мая: массированная атака на Харьков и взрывы в Одесской области
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.