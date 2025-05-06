Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 6 травня 2025 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 22:00 5 травня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 6 травня 2025
Втрати РФ на 6 травня 2025
- особового складу ‒ близько 959 500 (+1 430);
- танків ‒ 10 766 (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 22 416 (+5);
- артилерійських систем – 27 431 (+61);
- реактивних систем залпового вогню – 1 378 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 1 155;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 35 142 (+145);
- крилатих ракет ‒ 3 196;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 353 (+103);
- спеціальної техніки ‒ 3 873 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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