Taurus, АдГ и лидерство в Европе: вызовы для Мерца и чего ждать Украине

Уже сегодня, 6 мая, состоится избрание Фридриха Мерца новым канцлером Германии, который вскоре утвердит свой кабинет министров и сменит на этом посту Олафа Шольца.

Это событие не только изменит внутриполитическую ситуацию в Федеративной республике Германия, но и станет фактором, который может в корне изменить геополитическую ситуацию в Европе.

Будущий канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Мерц в прошлом выступал с заявлениями в поддержку Украины, в частности был одним из немецких политиков с четкой позицией относительно поставок украинской армии немецко-шведских дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Впрочем, на пути к председательству в немецком правительстве Мерц столкнулся с новыми вызовами, среди которых формирование коалиции в Бундестаге и рост популярности ультраправой партии Альтернатива для Германии, что сказалось на риторике лидера ХДС.

Чего ожидать Украине от будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, решится ли Германия предоставить ракеты Taurus украинским защитникам и насколько прочной будет коалиция ХДС и немецких социал-демократов — читайте на Фактах ICTV.

Фридрих Мерц новый канцлер Германии: чего ждать Украине

Сегодня перед новым главой Германии будет стоять сразу несколько вызовов:

как сохранить поддержку внутри страны, учитывая рост популярности оппозиционных сил вроде Альтернативы для Германии (АдГ) или Союза Сары Вагенкнехт (ССВ);

как усилить позиции Германии в Европе после слабого лидерства Шольца;

как сохранить и усилить поддержку Украины как важной составляющей европейской безопасности;

и как параллельно с этим сохранить хорошие отношения с Соединенными Штатами, позиция которых сегодня шатается из-за президента Дональда Трампа.

По словам политолога Олега Саакяна, в вопросе поддержки Украины политику нового консервативного главы ФРГ можно описать словом “Антимеркель”.

— Он будет действовать ровно так, как боялась действовать Меркель. В то же время он будет достаточно осторожным, поскольку коалиция (в Бундестаге, — Ред.) довольно шаткая. И коалиционное соглашение продемонстрировало, что у него нет столь сильных позиций, а Мерц не смог навязать свою волю. Наоборот, он смягчал кое-что. И свою риторику, и свою позицию. В-третьих, Мерц будет пытаться выстроить лидерство Германии в Европе. И это неразрывно будет идти вместе с вопросом Украины и безопасности. Поэтому ключевая опора будет на (главу Минобороны ФРГ Бориса, — Ред.) Писториуса в теме перевооружения, — считает политолог.

Также отдельного внимания заслуживает назначение Иоганна Вафеля новым министром иностранных дел, который придет на замену Анналене Бербок. Иоганн Вафель, хоть и является горячим сторонником Украины и делал суровые заявления в сторону российского диктатора Путина, все же является достаточно осторожным в своих заявлениях.

По словам политолога, сложная политическая ситуация с ростом популярности АдГ в Германии может даже сыграть на пользу Украине, поскольку это станет “ключевой пугалкой” для “адекватных сил” в ФРГ. В то же время Мерц вряд ли пойдет на учет интересов ультраправых и ультралевых политических сил.

— То, что АдГ набирает обороты, не будет представлять угрозы для поддержки Украины, а скорее наоборот — актуализирует вопрос поддержки Украины как мерила того, кто на стороне демократической Европы, а кто является сторонником России. Я думаю, еще много скандалов, и Украине нужно готовиться к тому, что АдГ будет активно использовать украинский фактор для внутренней политики Германии, пытаясь разыгрывать вопрос поддержки Украины как внутриполитический футбол, — считает Саакян.

Политолог считает, что ультраправые оппозиционные политические силы в Германии могут вести себя подобно трампистской части Республиканской партии в США во времена президентства Джо Байдена.

Вместе с тем, не стоит выстраивать завышенные ожидания от Мерца, поскольку он будет действовать “как любой немец” — достаточно осторожно. Поэтому жесткой антироссийскости позиции в Германии украинцы вряд ли увидят, а сама немецкая политическая культура более инертна, чем украинское ожидание от нее.

Позиция Фридриха Мерца по Taurus для Украины

Несмотря на ястребиные заявления Мерца о поставках дальнобойных ракет Украине, в последнее время он изменил свою риторику, указывая, что решение Германии по Taurus будет зависеть от позиции союзников в Европе.

— Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет, — Ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами, — говорил Мерц в интервью телеканалу ARD 13 апреля.

В то же время Мерц напомнил, что Великобритания, США и Франция ранее уже пошли на шаг по поставкам дальнобойных ракет Украине, а потому “Германия должна принять участие в этом”.

По словам Мерца, украинской армии “нужно выйти из обороны, ведь она только реагирует”.

Консервативный немецкий политик уверен, что ракеты могут быть применены для поражения важнейших сухопутных соединений между Россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым.

Как объясняет политолог Саакян, Германия при правлении Мерца “кардинально” видоизменит курс бывшего канцлера Олафа Шольца, который тоже был сторонником поддержки Украины, впрочем делал это довольно вяло и неохотно, а также был категорическим противником поставок ракет Taurus Украине.

Смягчение позиции Мерца по поддержке Украины политолог объясняет тем, что немецкому консерватору пришлось идти на договоренности с другими политическими силами, чтобы создать коалицию, поскольку любое неосторожное заявление могло бы саботировать образование хрупкого коалиционного соглашения.

Впрочем, политолог убежден, что Фридрих Мерц “еще проявит себя”, но это потребует “определенных трансформаций внутри немецкого политикума”, которыми будет заниматься он и его правительство.

Роль Германии в лидерстве в Европе при канцлере Мерце

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера и прихода к власти Олафа Шольца — Германия потеряла ведущую роль нации-лидера в Европе.

Более того, выход из Евросоюза Великобритании изменил политическую карту Европы и “вес” игроков на этой карте.

Впрочем, теперь у Германии с приходом Мерца будет возможность восстановить свои позиции лидера, хотя и с некоторыми особенностями, считает Саакян.

По словам политолога, в вопросе лидерстве в Европе место будет иметь триумвират Германии, Великобритании и Франции.

— Франция, условно — европейский генштаб. Великобритания — это более проактивные силы вне Европейского Союза, геополитически проактивные. И Германия — это коллективное министерство обороны, — объясняет он.

По его словам, на Францию и Британию как на постоянных членов Совбеза ООН с ядерным оружием, будут возлагаться вопросы безопасности. Тогда как Германия будет развивать кооперацию военно-промышленных комплексов, используя увеличение возможной долговой нагрузки на немецкий бюджет, принятое коалицией.

— И эти деньги будут направлены, в частности, на то, чтобы развивать военно-промышленный комплекс как Германии, так и кооперироваться с Украиной и другими европейскими партнерами. Это может стать плацдармом для обеспечения Германией своего лидерства. Как следствие, эти три страны могут разыгрывать между собой “в пас” общеевропейское лидерство, — говорит он.

Эксперт резюмирует, что намеком на лидерство Германии в Европе может быть сопредседательство с Британией немецкого министра обороны Бориса Писториуса в рамках последнего Рамштайна.

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