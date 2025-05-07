До 30% осужденных могут мобилизоваться в ВСУ — Минюст

От 20% до 30% от общего количества осужденных в Украине могут быть приобщены в ряды Вооруженных сил.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов в интервью агентству Укринформ.

Мобилизация осужденных

— Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще около 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства, — отметил Пикалов.

По его словам, в условиях продолжения вооруженной агрессии со стороны РФ, привлечение осужденных является весомым резервом для усиления оборонительных сил страны.

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— Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности. Министерство юстиции и ГУИС держат этот вопрос на постоянном контроле, обеспечивая прозрачность и объективность рассмотрения каждого заявления, — подчеркнул заместитель министра.

Сейчас общая численность лиц, находящихся в местах лишения свободы или под стражей, составляет около 37 тысяч.

В то же время, как уточнил Пикалов, не все из них подлежат мобилизации из-за ограничений, связанных с состоянием здоровья или статьями обвинения.

— Например, не могут быть приобщены в ряды ВСУ лица, осужденные за терроризм, коррупционные, половые преступления или преступления против основ национальной безопасности. По статистике, 57% осуждены за имущественные преступления, еще 11% — за незаконный оборот наркотиков, — добавил он.

Напомним, в мае 2024 года Верховная Рада приняла закон об условно-досрочном освобождении осужденных для участия в обороне Украины.

Законодательная инициатива имеет целью усилить укомплектование ВСУ, создать дополнительные возможности для военных формирований и стимулировать лиц, отбывающих наказание, к исправлению и службе в пользу государства.

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