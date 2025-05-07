До 30% засуджених можуть мобілізуватися до ЗСУ – Мін’юст

Від 20% до 30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть бути долучені до лав Збройних сил.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Євген Пікалов в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Мобілізація засуджених

– Сьогодні до лав ЗСУ долучилися понад 8300 засуджених, ще близько 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20–30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави, — зазначив Пікалов.

За його словами, в умовах продовження збройної агресії з боку РФ, залучення засуджених є вагомим резервом для підсилення оборонних сил країни.

Зараз дивляться

– Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, а й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності. Міністерство юстиції та ДКВС тримають це питання на постійному контролі, забезпечуючи прозорість та об’єктивність розгляду кожної заяви, — наголосив заступник міністра.

Наразі загальна чисельність осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі або під вартою, становить близько 37 тисяч.

Водночас як уточнив Пікалов, не всі з них підлягають мобілізації через обмеження, пов’язані зі станом здоров’я або статтями обвинувачення.

– Наприклад, не можуть бути долученими до лав ЗСУ особи, засуджені за тероризм, корупційні, статеві злочини або злочини проти основ національної безпеки. За статистикою, 57% засуджені за майнові злочини, ще 11% — за незаконний обіг наркотиків, — додав він.

Нагадаємо, у травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про умовно-дострокове звільнення засуджених для участі в обороні України.

Законодавча ініціатива має на меті посилити укомплектування ЗСУ, створити додаткові можливості для військових формувань і стимулювати осіб, що відбувають покарання, до виправлення та служби на користь держави.

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