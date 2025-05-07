Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Малиновская Ангелина, редактор ленты

На ЗАЭС может произойти очередной блэкаут из-за атаки РФ — Минэнерго

ЗАЕС

Запорожская атомная станция снова под угрозой блекаута из-за российского удара.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

— В результате вражеских обстрелов Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки, — говорится в сообщении.

На данный момент станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой.

Сейчас смотрят

На ЗАЭС может произойти очередной блэкаут

В Минэнерго подчеркнули, что в случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.

— Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего возобновления питания ЗАЭС. Деокупация станции – это залог безопасного ее функционирования, – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Читайте также
В Воздушных силах рассказали, чем нетипичной была атака Украины 7 мая
Атака Украины 7 мая 2025 года: в Воздушных силах рассказали, чем она нетепична

Фото: Укрэнерго

АЕС, блекаут, Запорізька АЕС, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь