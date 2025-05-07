На ЗАЭС может произойти очередной блэкаут из-за атаки РФ — Минэнерго

Запорожская атомная станция снова под угрозой блекаута из-за российского удара.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

— В результате вражеских обстрелов Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Одна из линий питания ЗАЭС обесточена в результате атаки, — говорится в сообщении.

На данный момент станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой.

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На ЗАЭС может произойти очередной блэкаут

В Минэнерго подчеркнули, что в случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности.

— Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего возобновления питания ЗАЭС. Деокупация станции – это залог безопасного ее функционирования, – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Фото: Укрэнерго

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