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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На ЗАЕС може статися черговий блекаут через атаку РФ – Міненерго

ЗАЕС

Запорізька атомна станція знову під загрозою блекауту через російський удар.

Про це проінформувало Міністерство енергетики України.

– Внаслідок ворожого обстрілу Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з’єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена внаслідок атаки, – йдеться у повідомленні.

Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою.

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На ЗАЕС може статися черговий блекаут

У Міненерго наголосили, що у разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки.

– Через російський удар знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення живлення ЗАЕС. Деокупація станції – це запорука безпечного її функціонування, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

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Фото: Укренерго

АЕС, блекаут, Запорізька АЕС, Запорізька область
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