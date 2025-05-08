Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 8 мая 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 22:00 7 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 8 мая 2025

Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта: ISW
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025
Карта бойових дій на 7 травня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Украина не снимает предложения прекратить огонь на 30 дней, однако РФ отвечает террором — Зеленский
Зеленський

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь