Украина не снимает предложения прекратить огонь на 30 дней, однако РФ отвечает террором — Зеленский

Сегодня фактически весь день в нашей стране – воздушные тревоги, и абсолютно справедливо то, что небо над Россией также в этот день зеркально неспокойно.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– И совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойное. Украина и наше предложение прекратить удары, прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии, — подчеркнул он.

Зеленский о предложении Украины прекратить огонь на 30 дней

Глава нашего государства отметил, что именно от России мир не видит ответа на предложение Украины прекратить огонь на 30 дней – никакого ответа, кроме новых ударов.

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– Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос времени. Война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора, — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, санкции против России за эту войну будут только усиливаться.

К тому же, он подчеркнул, что каждую неделю Украина работает, чтобы наше небо было более защищено и сейчас не исключение. Зеленский отметил, что идет работа с партнерами, чтобы наше государство смогло не только получить новые системы ПВО и ракеты к ним, но также локализовать производство в Украине нужных нам систем и ракет.

– Это одно из стратегических решений, которые нужны. И в целом для безопасности в Европе, не только для нашей страны, защита неба Украины – это одна из основ будущей архитектуры безопасности, — добавил президент.

Зеленский о соглашении о недрах между Украиной и США

Как сообщил глава государства, завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве по США.

— Соглашение написано так, чтобы отвечать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста. Стратегическое видение Америки формировать новые экономические партнерства, — отметил президент.

По словам Зеленского, это будет работать и на оборону Украины, и на наше оборонное взаимодействие.

– Стратегическое видение Украины – привлекать партнеров к реальной работе здесь, в Украине, инвестировать здесь и развивать производства на нашей земле, – добавил он.

Напомним, что сегодня ночью снова был удар российских ракет и дронов, РФ атаковала мирные города Украины баллистикой и более 140 ударными дронами. Было громко в Киеве, в других наших городах. К сожалению, есть раненые и погибшие. Весь день идет разбор завалов в Харькове, в Сумах, также в столице.

Кроме того, этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу — Базальт и Сплав.

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