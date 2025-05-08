РФ нарушила свое же “перемирие”: один человек погиб, еще четверо – в больнице

Российские войска нарушили “перемирие”, которое сами же провозгласили с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

РФ нарушила свое “перемирие” ко Дню победы: что известно

В полночь 8 мая якобы должно было начаться трехдневное “перемирие” ко Дню победы, которое еще 28 апреля единолично объявил президент РФ Владимир Путин.

Однако уже в 02:45 8 мая Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски корректируемых авиационных бомб тактической авиацией РФ на Сумщину.

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КАБами регион россияне атаковали еще в половине четвертого и около семи утра.

В 08:33 защитники неба предупредили, что с севера Сумской области в западном направлении летит ракета.

Вскоре в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отметили, что с ночи до самого утра тушили вызванные обстрелом пожары в трех жилых домах в Сумском районе.

Один гражданский человек погиб.

В Белопольской общине после утреннего авиаудара РФ один жилой дом полностью разрушен, еще три дома мирных жителей и семь хозяйственных зданий подверглись повреждениям.

Женщину, которую деблокировали из-под завалов, передали работникам экстренной медицинской помощи.

Три человека пострадали во время утренних обстрелов и в Харьковской области.

Там в 07:06 8 мая россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль Renault Sandero, направлявшийся к Великим Проходам.

В больницу с осколочными ранениями госпитализировали трех женщин в возрасте 18, 30, 58 лет.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин еще 28 апреля единолично объявил так называемое перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая, поскольку планирует мероприятия в Москве к 80-летию Дня победы.

Глава украинского государства Владимир Зеленский в ответ отметил, что Украина готова к прекращению огня с любой даты, но на 30 дней.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГСЧС Украины, Харьковская областная прокуратура

Фото: ГСЧС Украины, Харьковская областная прокуратура

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