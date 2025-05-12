Военные шевроны ВСУ: основные виды и значение

Военные шевроны несут важную информационную и символическую нагрузку, в частности отражают структуру, род войск, задачи подразделения, а также его боевую историю. Они являются обязательным элементом униформы и имеют стандартизированную систему, которая утверждается Генеральным штабом ВСУ.

Факты ICTV рассказывают о видах и значении шевронов ВСУ — подробнее читайте в материале.

Что такое шеврон ВСУ

Шевроны украинской армии — это тканевые нашивные или на липучках знаки, которые размещаются на рукавах военной формы.

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Они определяют:

род (виды) войск Вооруженных Сил Украины;

конкретное подразделение;

специализацию военнослужащего;

Они могут характеризовать участие в боевых действиях или миссиях, а также содержать символы, девизы, цвета, присущие конкретной части.

Размеры и внешний вид готовых нарукавных знаков и нашивок различных типов определяются специальным документом.

Основные виды шевронов ВСУ

Шевроны ВСУ бывают общевойсковые, в частности:

Шевроны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) — нарукавные знаки, символизирующие принадлежность военнослужащего к определенному роду войск. Они предназначены для инженерных и войск связи, изготавливаются в цвете мультикам с эмблемой трезубца.

Также они могут иметь различные дизайны.

Шеврон Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины — является официальным опознавательным знаком военнослужащих Воздушных Сил Украины. Используется на форменной одежде в соответствии с назначением.

Нарукавный знак Воздушных сил имеет вид трезубца белого цвета на синем фоне.

Шеврон командования Воздушных Сил имеет характерный треугольный дизайн с закругленными углами. В центре расположена вертикальная серебристая булава, по бокам которой размещены два симметричных крыла, символизирующие воздушную мощь и силу. Фон шеврона может варьироваться в зависимости от назначения, в частности, синий цвет используется для повседневной носки, тогда как оливковый или пиксельный камуфляж характерен для полевых условий.

Шеврон военно-морских сил включая морскую пехоту — имеет вид трезубца с якорем на черном фоне.

Кроме того, эмблемы родов войск могут разделяться по категориям. Например, в Сухопутных войсках есть артиллерия, танковые войска, механизированные бригады, горная пехота, а также ПВО сухопутных войск. Каждая из этих бригад также может иметь собственные отличия, например, 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада (95 ОДШБр).

Как выглядят шевроны отдельных родов сил украинской армии

Отдельные рода сил Вооруженных Сил Украины также имеют свои нарукавные знаки, которые делятся на:

Шеврон Сил специальных операций — представляет собой двузуб серого цвета на черном фоне.

Шеврон Десантно-штурмовых войск — трезубец серебристого цвета на темно-красном фоне.

Шеврон ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины — трезубец на красном фоне.

Нарукавный знак представителей Министерства обороны Украины выглядит следующим образом:

Шевроны ВСУ представителей Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выглядят следующим образом:

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Источник: Вооруженные силы Украины

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