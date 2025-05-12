Військові шеврони ЗСУ: основні види та значення

Військові шеврони несуть важливе інформаційне та символічне навантаження, зокрема відображають структуру, рід військ, завдання підрозділу, а також його бойову історію. Вони є обов’язковим елементом однострою та мають стандартизовану систему, яка затверджується Генеральним штабом ЗСУ.

Факти ICTV розказують про види та значення шевронів ЗСУ — детальніше читайте в матеріалі.

Що таке шеврон ЗСУ

Шеврони української армії — це тканинні нашивні або на липучках знаки, які розміщуються на рукавах військової форми.

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Вони ідентифікують:

рід (види) військ Збройних Сил України;

конкретний підрозділ;

спеціалізацію військовослужбовця;

Вони можуть характеризувати участь у бойових діях або місіях, а також містити символи, девізи, кольори, притаманні конкретній частині.

Розміри та зовнішній вигляд готових нарукавних знаків та нашивок різних типів визначаються спеціальним документом.

Основні види шевронів ЗСУ

Шеврони ЗСУ бувають загальновійськові, зокрема:

Шеврони Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) — нарукавні знаки, які символізують належність військовослужбовця до певного роду військ. Вони призначені для інженерних та військ зв’язку, виготовляються у кольорі мультикам з емблемою тризуба, можуть бути на липучці.

Також вони можуть мати різні дизайни.

Шеврон Повітряних Сил Збройних Сил України — є офіційним розпізнавальним знаком військовослужбовців Повітряних Сил України. Використовується на форменому одязі відповідно до призначення.

Нарукавний знак Повітряних сил має вигляд тризуба білого кольору на синьому фоні.

Шеврон командування Повітряних Сил має характерний трикутний дизайн із заокругленими кутами. У центрі розташована вертикальна срібляста булава, обабіч якої розміщені два симетричних крила, що символізують повітряну міць та силу. Фон шеврона може варіюватися залежно від призначення, зокрема, синій колір використовується для повсякденного носіння, тоді як оливковий або піксельний камуфляж характерний для польових умов.

Шеврон військово-морських сил включно з морською піхотою — має вигляд тризуба з якорем на чорному фоні.

Крім того, емблеми родів військ можуть розділятися за категоріями. Наприклад, у Сухопутних військах є артилерія, танкові війська, механізовані бригади, гірська піхота, а також ППО сухопутних військ. Кожна з цих бригад також може мати власні відзнаки, наприклад, 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада (95 ОДШБр).

Як виглядають шеврони окремих родів сил української армії

Окремі роди сил Збройних Сил України також мають свої нарукавні знаки, які поділяються на:

Шеврон Сил спеціальних операцій — представляє собою двозуб сірого кольору на чорному фоні.

Шеврон Десантно-штурмових військ — тризуб сріблястого кольору на темно-червоному фоні.

Шеврон ракетних військ і артилерії Збройних Сил України — тризуб на червоному фоні.

Нарукавний знак представників Міністерства оборони України виглядає наступним чином:

Шеврони ЗСУ представників Генерального штабу Збройних Сил України виглядають наступним чином:

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Джерело: Збройні сили України

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