Серебряный крест: за что дают награду и какие льготы предусмотрены

Почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженных сил Украины бывают: Крест храбрых, Крест заслуги, Крест Военная честь, За сохраненную жизнь, За несокрушимость, За содействие армии, Комбатантский крест, Золотой крест, Серебряный крест, Стальной крест.

Факты ICTV рассказывают, что такое Серебряный крест, за какие заслуги вручают награду и какие льготы предусмотрены.

Серебряный крест: что это за награда и за что дают

Почетные нагрудные знаки главнокомандующего ВСУ не относятся к государственным наградам или отличиям Минобороны. Они являются уникальной наградой главнокомандующего.

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Серебряный крест — награда, вручаемая лицам офицерского состава Вооруженных Сил Украины за личный вклад в развитие Вооруженных Сил Украины, успешное выполнение боевых задач во время проведения антитеррористических и объединенных операций, а также операций по поддержанию безопасности и мира, высокие показатели в боевой подготовке, безупречное несение боевого дежурства, караульной, внутренней службы в повседневной деятельности.

Серебряный крест, награда ВСУ, которой награждаются лица, которым уже вручался нагрудный знак ″Стальной крест″. Также вручается в случае совершения лицом выдающегося поступка.

В исключительных случаях нагрудным знаком могут быть награждены лица старшинского или сержантского состава ВСУ, выполнявшие обязанности на офицерских должностях во время ведения боевых действий и ранее награждались нагрудным знаком Стальной крест.

В центре награды Серебряный крест размещен ромбический центральный медальон, внутри которого есть военный трезубец. На диагоналях креста размещены рельефные перначи.

Награду Серебряный крест можно получить трижды. В случае повторного награждения военному вручается металлическое изображение ромбического знака Заря, которое размещается на ленте нагрудного знака.

Серебряный крест: льготы

Государственных льгот для кавалеров нагрудного знака Серебряный крест не предусмотрено. Однако военные, получившие этот нагрудный знак, имеют право на льготы, предусмотренные для всех военнослужащих в Украине.

Военнослужащие и члены их семей в 2024 году имеют перечень льгот, дополнительных выплат и социальных гарантий от государства. Их также могут получить кавалеры отличия Серебряный крест.

Льготы для военнослужащих:

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

бесплатный проезд в общественном транспорте;

право на бесплатную вторичную правовую помощь;

право на досрочный выход на пенсию;

право на бесплатную реабилитацию и лечение;

право на отпуск с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью;

первоочередное предоставление места детям военнослужащих в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях.

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