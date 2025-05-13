Придется ли заплатить штраф за незарегистрированных собак

В 2025 году в Украине продолжают вводить новые подходы к учету домашних животных. Один из важных шагов — это обязательная регистрация собак, которую ввели в Киеве.

Факты ICTV узнавали, существует ли штраф за незарегистрированную собаку и действительно ли придется платить, если не зарегистрировать животное в ЦПАУ.

Что будет, если не зарегистрировать собаку в ЦПАУ

Сейчас в Киеве с 12 мая 2025 года регистрацию можно пройти в ЦПАУ — это упрощает процесс для владельцев. В случае отсутствия регистрации возможны следующие последствия:

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Невозможность доказать право собственности на животное (особенно в случае конфликта или потери собаки);

Проблемы с возвращением животного, если оно потеряется.

Регистрация собак через ЦПАУ является обязательной.

Нужно ли будет платить штраф за незарегистрированных собак

Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за содержание незарегистрированных собак. Эта статья предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа для граждан в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов (170-340 грн), а для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти таких минимумов (340-850 грн).

Факты ICTV обратились к сотрудникам киевского ЦПАУ и коммунального учреждения Киевская городская больница ветеринарной медицины, чтобы выяснить, сколько времени предоставляется владельцам для регистрации домашних животных и предусмотрены ли штраф за незарегистрированных собак.

В ЦПАУ нам сообщили, что пока нет окончательных сроков или сроков, к которым владельцам нужно провести регистрацию животных. Кроме того, специалисты ЦПАУ отметили, что вообще не занимаются наложением штрафов, потому что это не в их компетенции.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины сообщили, что также не знают о конечных сроках, в которые владельцам животных нужно осуществить регистрацию своих домашних любимцев.

Поэтому пока информация о том, что владельцы любимцев должны будут заплатить огромные штрафы за незарегистрированных домашних животных, не соответствует действительности. Но в Больнице ветеринарной медицины отметили, что регистрацию нужно осуществить обязательно.

Специалисты отметили, что это делается не для того, чтобы взимать штрафы с владельцев животных, которые их не зарегистрируют, а для того, чтобы контролировать популяцию животных на улицах города. Это позволит быстро вернуть любимца домой в случае, если он потеряется.

На сегодня регистрация обязательна только для собак. Для котов, хорьков и других домашних животных она остается добровольной.

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