Чи доведеться заплатити штраф за незареєстрованих собак

У 2025 році в Україні продовжують запроваджувати нові підходи до обліку домашніх тварин. Один із важливих кроків — це обов’язкова реєстрація собак, яку запровадили в Києві.

Факти ICTV дізнавалися, чи існує штраф за незареєстровану собаку і чи справді доведеться платити, якщо не зареєструвати тварину у ЦНАПі.

Що буде, якщо не зареєструвати собаку у ЦНАПі

Наразі в Києві з 12 травня 2025 року реєстрацію можна пройти у ЦНАПі — це спрощує процес для власників. У разі відсутності реєстрації можливі такі наслідки:

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Неможливість довести право власності на тварину (особливо в разі конфлікту чи втрати собаки);

Проблеми з поверненням тварини, якщо вона загубиться.

Реєстрація собак через ЦНАП є обов’язковою.

Чи потрібно буде платити штраф за незареєстрованих собак

Cтаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за утримання незареєстрованих собак. Ця стаття передбачає винесення попередження або накладення штрафу для громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів (170-340 грн), а для посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти таких мінімумів (340-850 грн).

Факти ICTV звернулися до співробітників київського ЦНАПу і комунальної установи Київська міська лікарня ветеринарної медицини, щоб з’ясувати, скільки часу надається власникам для реєстрації домашніх тварин і чи передбачені штраф за незареєстрованих собак.

У ЦНАП нам повідомили, що наразі немає остаточних термінів або строків, до яких власникам потрібно провести реєстрацію тварин. Окрім того, фахівці ЦНАПу зазначили, що взагалі не займаються накладанням штрафів, бо це не в їхній компетенції.

У Київській міській лікарні ветеринарної медицини повідомили, що також не знають про кінцеві терміни, у які власникам тварин потрібно здійснити реєстрацію своїх домашніх улюбленців.

Тож наразі інформація про те, що власники улюбленців повинні будуть заплатити величезні штрафи за незареєстрованих домашніх тварин, не відповідає дійсності. Але у Лікарні ветеринарної медицини наголосили, що реєстрацію потрібно здійснити обов’язково.

Фахівці наголосили, що це робиться не для того, щоб стягувати штрафи з власників тварин, які їх не зареєструють, а для того, щоб контролювати популяцію тварин на вулицях міста. Це дозволить швидко повернути улюбленця додому у разі, якщо він загубиться.

На сьогодні реєстрація обов’язкова лише для собак. Для котів, тхорів та інших домашніх тварин вона залишається добровільною.

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