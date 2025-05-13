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Нетипичная ночная атака на Украину: РФ запустила 10 дронов

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили нетипичное количество ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину была лишь с одного направления – российского Приморско-Ахтарска.

Оттуда, начиная с 23:00 12 мая, оккупанты запустили 10 дронов.

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Все 10 беспилотников украинская противовоздушная оборона успешно ликвидировала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, обстріл, Повітряні сили України, Російська агресія
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