Татьяна Забожко, редактор ленты
Нетипичная ночная атака на Украину: РФ запустила 10 дронов
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили нетипичное количество ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину была лишь с одного направления – российского Приморско-Ахтарска.
Оттуда, начиная с 23:00 12 мая, оккупанты запустили 10 дронов.
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Все 10 беспилотников украинская противовоздушная оборона успешно ликвидировала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 175-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
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