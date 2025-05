Главные события ночи 13 мая: атака дронов на Украину и столкновения в столице Ливии

По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Россияне нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг использовал для поражения 1140 дронов-камикадзе и совершил 3987 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. На утро 13 мая в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

С вечера 12 мая россияне запустили по Украине ударные дроны. Вражеские БпЛА фиксировались в Николаевской, Одесской. Винницкой, Кировоградской областях. А на Сумщине вражеская тактическая авиация осуществила пуски управляемых авиабомб.

Ночью в столице Ливии Триполи вспыхнули столкновения, местные жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу. На улицах города была тяжелая военная техника, проводилась эвакуация гражданских самолетов.

Местные журналисты предположили, что причиной столкновений могло стать убийство высокопоставленного чиновника правительства национального единства Абдула Гани аль-Кикли, известного как Генива.

Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.

Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded ‘Stability Support Apparatus’ (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.

