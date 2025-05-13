Главные события ночи 13 мая: атака дронов на Украину и столкновения в столице Ливии
По состоянию на конец минувших суток на фронте произошло 133 боевых столкновения. Россияне нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг использовал для поражения 1140 дронов-камикадзе и совершил 3987 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. На утро 13 мая в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.
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Атака дронов на Украину
С вечера 12 мая россияне запустили по Украине ударные дроны. Вражеские БпЛА фиксировались в Николаевской, Одесской. Винницкой, Кировоградской областях. А на Сумщине вражеская тактическая авиация осуществила пуски управляемых авиабомб.
Столкновения в Триполи
Ночью в столице Ливии Триполи вспыхнули столкновения, местные жители слышали взрывы и интенсивную стрельбу. На улицах города была тяжелая военная техника, проводилась эвакуация гражданских самолетов.
Местные журналисты предположили, что причиной столкновений могло стать убийство высокопоставленного чиновника правительства национального единства Абдула Гани аль-Кикли, известного как Генива.
Civil war erupted in Tripoli Libya. Hospitals are called to move to emergency mode.
Abdul Ghani Al-Kikli, a leader of the state-recognized and funded ‘Stability Support Apparatus’ (SSA) militia, has reportedly been killed in the fighting.
The world is a mess pic.twitter.com/DoYOsGwDh7
— Adi ???? (@Adi13) May 12, 2025
Министерство обороны Правительства национального единства Ливии объявило об успешном завершении военной операции в столице. Никаких подробностей о характере операции и о результатах не сообщается.
Австрия хочет стать площадкой для переговоров Украины и РФ
Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Австрия готова стать площадкой для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ.
Как сообщает издание Euractiv, Украина пока не поддержала эту инициативу из-за соблюдения Австрией принципа нейтралитета в отношении России.
Совет ICAO признал РФ виновной в сбивании MH17
Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал виновной Российскую Федерацию в сбивании пассажирского самолета MH17 над Донецкой областью летом 2014 года.
Совет ICAO отмечает, что Россия нарушила положения Чикагской конвенции по международной гражданской авиации, противоправно применив военное вооружение против пассажирского самолета. В течение ближайших недель Совет ICAO намерен рассмотреть механизмы возмещения убытков.
Украина готова представить ЕС дорожные карты реформ
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина представила на специальном заседании комитета по правовым вопросам Европейского парламента ключевые достижения Украины в сферах судебной реформы, прозрачности, подотчетности и общего прогресса в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.
Украина завершила и предварительно приняла проекты трех стратегических документов, которые определяют видение трансформации страны на период до членства Украины в ЕС. В частности, это видение воплощено в трех дорожных картах: по верховенству права, реформированию государственного управления и функционированию демократических институтов.