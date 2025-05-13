Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Нетипова нічна атака на Україну: РФ запустила 10 дронів
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували нетипову кількість ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну була лише з одного напрямку – російського Приморсько-Ахтарська.
Звідти, починаючи з 23:00 12 травня, окупанти запустили 10 дронів.
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Усі 10 безпілотників українська протиповітряна оборона успішно ліквідувала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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