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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нетипова нічна атака на Україну: РФ запустила 10 дронів

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували нетипову кількість ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну була лише з одного напрямку – російського Приморсько-Ахтарська.

Звідти, починаючи з 23:00 12 травня, окупанти запустили 10 дронів.

Зараз дивляться

Усі 10 безпілотників українська протиповітряна оборона успішно ліквідувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, обстріл, Повітряні сили України, Російська агресія
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