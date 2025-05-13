Нетипова нічна атака на Україну: РФ запустила 10 дронів

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували нетипову кількість ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну була лише з одного напрямку – російського Приморсько-Ахтарська.

Звідти, починаючи з 23:00 12 травня, окупанти запустили 10 дронів.

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Усі 10 безпілотників українська протиповітряна оборона успішно ліквідувала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 175-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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