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Марина Терюханова, редактор ленты

Нерестовый запрет 2025: сроки и правила рыбалки

нерестова заборона 2025
Фото: Pexels

Весна ассоциируется с обновлением природы, но для рыбаков это период ограничений. Именно в это время в Украине вводится нерестовый запрет — временное ограничение на вылов рыбы с целью сохранения ее популяции.

Как долго длится нерестовый запрет в 2025 году, что разрешено делать на водоемах и когда снова можно рыбачить без нарушений — читайте в материале.

Зачем нужен запрет на вылов рыбы 2025 года

Во время нереста рыба размножается. Чтобы сохранить биоразнообразие, Госрыбагентство ежегодно устанавливает сроки, когда лов рыбы запрещен. Каждый регион Украины имеет свой график — все это регламентируется соответствующими приказами.

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В течение этого периода запрещено ловить рыбу с лодки, использовать сетки или другие промышленные орудия, а также находиться вблизи нерестилищ. Особенно это касается вылова хищных видов. За нарушение правил предусмотрен штраф, а также возможная конфискация снастей.

Когда заканчивается нерест в Украине в 2025 году

Продолжительность запрета зависит от типа водоемов:

  • Реки — с 1 апреля до 20 мая
  • Водохранилища — с 1 апреля до 10 июня
  • Каналы и корневые воды — с 1 апреля до конца мая

Запрет на ловлю рыбы в 2025 году закончится в разное время. Но важно проверять точную информацию на сайтах областных управлений Госрыбагентства.

Когда закончится нерестовый запрет в Украине в 2025: точные сроки в регионах

Точные сроки завершения запрета на вылов рыбы весной в 2025 определены приказом об утверждении Правил любительского рыболовства №700.

Бассейн Черного моря

Период нереста:

  • р. Днестр (Одесская обл.) и плавневые озера — с 15 апреля до 15 июня
  • р. Днепр (от лимана до Каховской ГЭС), приток Ингулец и придаточные — с 10 апреля до 15 июня
  • р. Южный Буг (до с. Голосково) — с 5 апреля до 25 мая
  • р. Ингул (до с. Розановка) — с 1 апреля до 30 июня

В лиманах:

  • Днепровский, Бугский, Березанский — полностью — с 5 апреля до 5 июня
  • Днепровский (участок до Покровско-Хуторского лабаза) — с 6 июня до 15 июня
  • Тилигульский, Григорьевский, Дофиновский, Шаболатский, Сухой, Тузловские — с 1 мая до 15 июня
  • Хаджибейский — с 15 апреля до 15 июня
  • Днестровский с плавнями — с 15 апреля до 31 июля
  • Днепровский (полностью) — с 5 апреля до 5 июня; прибрежная полоса до 15 июня
  • Кучурганское водохранилище — с 15 апреля до 15 июня
  • Приднестровские озера и прилегающие ерики — с 15 апреля до 15 июня
  • Устья лиманов и озер, 500 м в море и вглубь — с 1 апреля до 31 августа
  • Другие водоемы Одесской, Николаевской, Херсонской областей — с 1 апреля до 30 июня
  • Внутренние водоемы Крыма — с 1 апреля до 31 мая

Запрет на конкретные виды:

  • кефаль — с 20 августа до 10 сентября
  • сельдь (р. Дунай и предустьевое пространство) — по ступенчатому графику
  • сельдь (р. Днестр, Турунчук, лиман) — по ступенчатому графику
  • бычок — с 1 мая до 15 июня
  • пиленгас — с 1 мая до 15 июня
  • глосса — с 15 февраля до 30 апреля
  • щука — с 15 февраля до 31 марта
  • креветки — с 1 июня до 31 июля
  • мидии — с 1 июня до 30 августа
  • калкан черноморский — с 1 до 30 мая

Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста (сроки ежегодно уточняются)

Бассейн Азовского моря

Период нереста — все реки и придаточные системы — с 1 апреля до 31 мая

Запрет на конкретные виды:

  • щука — с 15 февраля до 31 марта
  • бычок — с 1 мая до 15 июня
  • глосса — с 1 января до 31 мая
  • креветки — с 1 июня до 31 июля
  • пиленгас — с 1 мая до 15 июня

Зимовальные ямы — с 1 ноября до начала нереста

Рыбохозяйственные объекты речных бассейнов

Период нереста:

  • водохранилища, озера, пруды (Волынь, Ровенская область) — с 1 апреля до 10 июня
  • Закарпатье — реки, притоки, озера — с 25 марта до 15 мая
  • р. Днестр и притоки — с 1 апреля до 10 июня
  • другие реки и воды — с 1 апреля до 20 мая; придаточные — до 30 июня

Водохранилища:

  • Киевское — 3 км от плотины р. Ирпень — с 1 ноября до 30 июня
  • Кременчугское — от острова Красный (48-й буй) до 72-го буя — с 1 ноября до конца весеннего запрета
  • Днепровское — с 1 марта до 31 августа (балка «Гадючья», Самарский залив, мыс с. Одинковка)
  • Карачуновское — с 1 апреля до 31 августа (от р. Боковенька до с. Христофоровка)
  • р. Боковая — с 1 апреля до 31 августа (до с. Софигейковка)

Запрет на виды:

  • щука — с 15 февраля до 31 марта
  • форель (Закарпатье, Ивано-Франковск, Львов, Черновцы) — с 10 октября до 1 марта

Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста

Но даже после окончания нерестового запрета, есть определенные ограничения по вылову рыбы, которые касаются ее размеров.

Мінімальні розміри риби

Фото: Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

После завершения запрета разрешается рыбачить без особых ограничений: можно ловить с лодки, использовать несколько удочек и разнообразные снасти.

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