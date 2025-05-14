Нерестовый запрет 2025: сроки и правила рыбалки

Весна ассоциируется с обновлением природы, но для рыбаков это период ограничений. Именно в это время в Украине вводится нерестовый запрет — временное ограничение на вылов рыбы с целью сохранения ее популяции.

Как долго длится нерестовый запрет в 2025 году, что разрешено делать на водоемах и когда снова можно рыбачить без нарушений — читайте в материале.

Зачем нужен запрет на вылов рыбы 2025 года

Во время нереста рыба размножается. Чтобы сохранить биоразнообразие, Госрыбагентство ежегодно устанавливает сроки, когда лов рыбы запрещен. Каждый регион Украины имеет свой график — все это регламентируется соответствующими приказами.

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В течение этого периода запрещено ловить рыбу с лодки, использовать сетки или другие промышленные орудия, а также находиться вблизи нерестилищ. Особенно это касается вылова хищных видов. За нарушение правил предусмотрен штраф, а также возможная конфискация снастей.

Когда заканчивается нерест в Украине в 2025 году

Продолжительность запрета зависит от типа водоемов:

Реки — с 1 апреля до 20 мая

Водохранилища — с 1 апреля до 10 июня

Каналы и корневые воды — с 1 апреля до конца мая

Запрет на ловлю рыбы в 2025 году закончится в разное время. Но важно проверять точную информацию на сайтах областных управлений Госрыбагентства.

Когда закончится нерестовый запрет в Украине в 2025: точные сроки в регионах

Точные сроки завершения запрета на вылов рыбы весной в 2025 определены приказом об утверждении Правил любительского рыболовства №700.

Бассейн Черного моря

Период нереста:

р. Днестр (Одесская обл.) и плавневые озера — с 15 апреля до 15 июня

р. Днепр (от лимана до Каховской ГЭС), приток Ингулец и придаточные — с 10 апреля до 15 июня

р. Южный Буг (до с. Голосково) — с 5 апреля до 25 мая

р. Ингул (до с. Розановка) — с 1 апреля до 30 июня

В лиманах:

Днепровский, Бугский, Березанский — полностью — с 5 апреля до 5 июня

Днепровский (участок до Покровско-Хуторского лабаза) — с 6 июня до 15 июня

Тилигульский, Григорьевский, Дофиновский, Шаболатский, Сухой, Тузловские — с 1 мая до 15 июня

Хаджибейский — с 15 апреля до 15 июня

Днестровский с плавнями — с 15 апреля до 31 июля

Днепровский (полностью) — с 5 апреля до 5 июня; прибрежная полоса до 15 июня

Кучурганское водохранилище — с 15 апреля до 15 июня

Приднестровские озера и прилегающие ерики — с 15 апреля до 15 июня

Устья лиманов и озер, 500 м в море и вглубь — с 1 апреля до 31 августа

Другие водоемы Одесской, Николаевской, Херсонской областей — с 1 апреля до 30 июня

Внутренние водоемы Крыма — с 1 апреля до 31 мая

Запрет на конкретные виды:

кефаль — с 20 августа до 10 сентября

сельдь (р. Дунай и предустьевое пространство) — по ступенчатому графику

сельдь (р. Днестр, Турунчук, лиман) — по ступенчатому графику

бычок — с 1 мая до 15 июня

пиленгас — с 1 мая до 15 июня

глосса — с 15 февраля до 30 апреля

щука — с 15 февраля до 31 марта

креветки — с 1 июня до 31 июля

мидии — с 1 июня до 30 августа

калкан черноморский — с 1 до 30 мая

Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста (сроки ежегодно уточняются)

Бассейн Азовского моря

Период нереста — все реки и придаточные системы — с 1 апреля до 31 мая

Запрет на конкретные виды:

щука — с 15 февраля до 31 марта

бычок — с 1 мая до 15 июня

глосса — с 1 января до 31 мая

креветки — с 1 июня до 31 июля

пиленгас — с 1 мая до 15 июня

Зимовальные ямы — с 1 ноября до начала нереста

Рыбохозяйственные объекты речных бассейнов

Период нереста:

водохранилища, озера, пруды (Волынь, Ровенская область) — с 1 апреля до 10 июня

Закарпатье — реки, притоки, озера — с 25 марта до 15 мая

р. Днестр и притоки — с 1 апреля до 10 июня

другие реки и воды — с 1 апреля до 20 мая; придаточные — до 30 июня

Водохранилища:

Киевское — 3 км от плотины р. Ирпень — с 1 ноября до 30 июня

Кременчугское — от острова Красный (48-й буй) до 72-го буя — с 1 ноября до конца весеннего запрета

Днепровское — с 1 марта до 31 августа (балка «Гадючья», Самарский залив, мыс с. Одинковка)

Карачуновское — с 1 апреля до 31 августа (от р. Боковенька до с. Христофоровка)

р. Боковая — с 1 апреля до 31 августа (до с. Софигейковка)

Запрет на виды:

щука — с 15 февраля до 31 марта

форель (Закарпатье, Ивано-Франковск, Львов, Черновцы) — с 10 октября до 1 марта

Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста

Но даже после окончания нерестового запрета, есть определенные ограничения по вылову рыбы, которые касаются ее размеров.

После завершения запрета разрешается рыбачить без особых ограничений: можно ловить с лодки, использовать несколько удочек и разнообразные снасти.

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