Нерестовый запрет 2025: сроки и правила рыбалки
Весна ассоциируется с обновлением природы, но для рыбаков это период ограничений. Именно в это время в Украине вводится нерестовый запрет — временное ограничение на вылов рыбы с целью сохранения ее популяции.
Как долго длится нерестовый запрет в 2025 году, что разрешено делать на водоемах и когда снова можно рыбачить без нарушений — читайте в материале.
Зачем нужен запрет на вылов рыбы 2025 года
Во время нереста рыба размножается. Чтобы сохранить биоразнообразие, Госрыбагентство ежегодно устанавливает сроки, когда лов рыбы запрещен. Каждый регион Украины имеет свой график — все это регламентируется соответствующими приказами.
В течение этого периода запрещено ловить рыбу с лодки, использовать сетки или другие промышленные орудия, а также находиться вблизи нерестилищ. Особенно это касается вылова хищных видов. За нарушение правил предусмотрен штраф, а также возможная конфискация снастей.
Когда заканчивается нерест в Украине в 2025 году
Продолжительность запрета зависит от типа водоемов:
- Реки — с 1 апреля до 20 мая
- Водохранилища — с 1 апреля до 10 июня
- Каналы и корневые воды — с 1 апреля до конца мая
Запрет на ловлю рыбы в 2025 году закончится в разное время. Но важно проверять точную информацию на сайтах областных управлений Госрыбагентства.
Когда закончится нерестовый запрет в Украине в 2025: точные сроки в регионах
Точные сроки завершения запрета на вылов рыбы весной в 2025 определены приказом об утверждении Правил любительского рыболовства №700.
Бассейн Черного моря
Период нереста:
- р. Днестр (Одесская обл.) и плавневые озера — с 15 апреля до 15 июня
- р. Днепр (от лимана до Каховской ГЭС), приток Ингулец и придаточные — с 10 апреля до 15 июня
- р. Южный Буг (до с. Голосково) — с 5 апреля до 25 мая
- р. Ингул (до с. Розановка) — с 1 апреля до 30 июня
В лиманах:
- Днепровский, Бугский, Березанский — полностью — с 5 апреля до 5 июня
- Днепровский (участок до Покровско-Хуторского лабаза) — с 6 июня до 15 июня
- Тилигульский, Григорьевский, Дофиновский, Шаболатский, Сухой, Тузловские — с 1 мая до 15 июня
- Хаджибейский — с 15 апреля до 15 июня
- Днестровский с плавнями — с 15 апреля до 31 июля
- Днепровский (полностью) — с 5 апреля до 5 июня; прибрежная полоса до 15 июня
- Кучурганское водохранилище — с 15 апреля до 15 июня
- Приднестровские озера и прилегающие ерики — с 15 апреля до 15 июня
- Устья лиманов и озер, 500 м в море и вглубь — с 1 апреля до 31 августа
- Другие водоемы Одесской, Николаевской, Херсонской областей — с 1 апреля до 30 июня
- Внутренние водоемы Крыма — с 1 апреля до 31 мая
Запрет на конкретные виды:
- кефаль — с 20 августа до 10 сентября
- сельдь (р. Дунай и предустьевое пространство) — по ступенчатому графику
- сельдь (р. Днестр, Турунчук, лиман) — по ступенчатому графику
- бычок — с 1 мая до 15 июня
- пиленгас — с 1 мая до 15 июня
- глосса — с 15 февраля до 30 апреля
- щука — с 15 февраля до 31 марта
- креветки — с 1 июня до 31 июля
- мидии — с 1 июня до 30 августа
- калкан черноморский — с 1 до 30 мая
Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста (сроки ежегодно уточняются)
Бассейн Азовского моря
Период нереста — все реки и придаточные системы — с 1 апреля до 31 мая
Запрет на конкретные виды:
- щука — с 15 февраля до 31 марта
- бычок — с 1 мая до 15 июня
- глосса — с 1 января до 31 мая
- креветки — с 1 июня до 31 июля
- пиленгас — с 1 мая до 15 июня
Зимовальные ямы — с 1 ноября до начала нереста
Рыбохозяйственные объекты речных бассейнов
Период нереста:
- водохранилища, озера, пруды (Волынь, Ровенская область) — с 1 апреля до 10 июня
- Закарпатье — реки, притоки, озера — с 25 марта до 15 мая
- р. Днестр и притоки — с 1 апреля до 10 июня
- другие реки и воды — с 1 апреля до 20 мая; придаточные — до 30 июня
Водохранилища:
- Киевское — 3 км от плотины р. Ирпень — с 1 ноября до 30 июня
- Кременчугское — от острова Красный (48-й буй) до 72-го буя — с 1 ноября до конца весеннего запрета
- Днепровское — с 1 марта до 31 августа (балка «Гадючья», Самарский залив, мыс с. Одинковка)
- Карачуновское — с 1 апреля до 31 августа (от р. Боковенька до с. Христофоровка)
- р. Боковая — с 1 апреля до 31 августа (до с. Софигейковка)
Запрет на виды:
- щука — с 15 февраля до 31 марта
- форель (Закарпатье, Ивано-Франковск, Львов, Черновцы) — с 10 октября до 1 марта
Зимовальные ямы: с 1 ноября до начала нереста
Но даже после окончания нерестового запрета, есть определенные ограничения по вылову рыбы, которые касаются ее размеров.
После завершения запрета разрешается рыбачить без особых ограничений: можно ловить с лодки, использовать несколько удочек и разнообразные снасти.