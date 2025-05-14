Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025: открыта регистрация на марафон

4 июня во время марафона на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ ведущие маркетологи, креативщики и коммуникационщики поделятся инсайтами, которые помогут воплотить правильные маркетинговые стратегии.

Тема события в этом году — Под солнцем инсайтов, вдохновленная балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.

Специалисты поделятся идеями, как не потеряться в маркетинговом поле, как украинским маркетологам и коммуникационщикам извлекать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель.

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Регистрация и темы MRKTNG MRTHN 2025

Организаторы марафона приглашают к регистрации на mrktng.mmr.ua креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других.

О чем будут говорить:

Креатив в действии . Как удержать внимание в мире, где его ни у кого нет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце.

. Как удержать внимание в мире, где его ни у кого нет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце. Как превратить маркерные заметки в смыслы . О социальном маркетинге, который выходит за пределы продаж и становится частью изменений в обществе.

. О социальном маркетинге, который выходит за пределы продаж и становится частью изменений в обществе. Бренды-пластилины . Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени.

. Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени. Другие сцены, другие голоса . На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды?

. На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды? Те самые инсайты. Данные, аналитика, интуиция — как принимать решения, когда стабильность стала редкостью?

Что ждет на марафоне

30+ спикеров — те, кто формирует смыслы рынка.

500+ участников офлайн-сообщества и 8000+ онлайн-зрителей.

4 панельные дискуссии — глубокие, честные, острые.

1 день — максимум инсайтов.

Кто будет делиться инсайтами:

Сергей Грабчак , маркетинг-директор Ощадбанка;

, маркетинг-директор Ощадбанка; Роман Гурбанов , креативный директор и соучредитель агентства Taktika;

, креативный директор и соучредитель агентства Taktika; Марианна Конина , Founder & CEO Reputation City;

, Founder & CEO Reputation City; Ирина Метнева , основательница Vandog Agency;

, основательница Vandog Agency; Ксения Сикорская , маркетинг-директор ПУМБ;

, маркетинг-директор ПУМБ; и многие другие эксперты.

В рамках марафона состоится награждение сильнейших маркетинговых кейсов года X-RAY.

Генеральный партнер марафона MRKTNG MRTHN 2025 — Ощадбанк, генеральный информационный партнер — 1+1 media.

Фото: mrktng.mmr.ua

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