Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025: открыта регистрация на марафон
4 июня во время марафона на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ ведущие маркетологи, креативщики и коммуникационщики поделятся инсайтами, которые помогут воплотить правильные маркетинговые стратегии.
Тема события в этом году — Под солнцем инсайтов, вдохновленная балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.
Специалисты поделятся идеями, как не потеряться в маркетинговом поле, как украинским маркетологам и коммуникационщикам извлекать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель.
Регистрация и темы MRKTNG MRTHN 2025
Организаторы марафона приглашают к регистрации на mrktng.mmr.ua креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других.
О чем будут говорить:
- Креатив в действии. Как удержать внимание в мире, где его ни у кого нет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце.
- Как превратить маркерные заметки в смыслы. О социальном маркетинге, который выходит за пределы продаж и становится частью изменений в обществе.
- Бренды-пластилины. Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени.
- Другие сцены, другие голоса. На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды?
- Те самые инсайты. Данные, аналитика, интуиция — как принимать решения, когда стабильность стала редкостью?
Что ждет на марафоне
- 30+ спикеров — те, кто формирует смыслы рынка.
- 500+ участников офлайн-сообщества и 8000+ онлайн-зрителей.
- 4 панельные дискуссии — глубокие, честные, острые.
- 1 день — максимум инсайтов.
Кто будет делиться инсайтами:
- Сергей Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанка;
- Роман Гурбанов, креативный директор и соучредитель агентства Taktika;
- Марианна Конина, Founder & CEO Reputation City;
- Ирина Метнева, основательница Vandog Agency;
- Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;
- и многие другие эксперты.
В рамках марафона состоится награждение сильнейших маркетинговых кейсов года X-RAY.
Генеральный партнер марафона MRKTNG MRTHN 2025 — Ощадбанк, генеральный информационный партнер — 1+1 media.
Фото: mrktng.mmr.ua