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Под солнцем инсайтов MRKTNG MRTHN 2025: открыта регистрация на марафон

Марафон MRKTNG MRTHN 2025

4 июня во время марафона на MRKTNG MRTHN 2025 от онлайн-медиа MMR и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ ведущие маркетологи, креативщики и коммуникационщики поделятся инсайтами, которые помогут воплотить правильные маркетинговые стратегии.

Тема события в этом году — Под солнцем инсайтов, вдохновленная балладой Ивана Драча, где даже солнце восходит не случайно, а чтобы зажечь мысль.

Специалисты поделятся идеями, как не потеряться в маркетинговом поле, как украинским маркетологам и коммуникационщикам извлекать те самые инсайты из контекста, которые попадают в цель.

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Регистрация и темы MRKTNG MRTHN 2025

Организаторы марафона приглашают к регистрации на mrktng.mmr.ua креативщиков, коммуникационщиков и маркетологов, а также представителей мира искусства, военного маркетинга и других.

О чем будут говорить:

  • Креатив в действии. Как удержать внимание в мире, где его ни у кого нет? Здесь соберутся кейсы вау-маркетинга, нестандартных кампаний и коллабораций, которые попадают прямо в сердце.
  • Как превратить маркерные заметки в смыслы. О социальном маркетинге, который выходит за пределы продаж и становится частью изменений в обществе.
  • Бренды-пластилины. Как выживать и трансформироваться во время кризиса? О стратегиях устойчивости, перезапуске брендов и адаптации в реальном времени.
  • Другие сцены, другие голоса. На пересечении культуры, маркетинга и опыта войны. Кто создает новые нарративы и как они влияют на бренды?
  • Те самые инсайты. Данные, аналитика, интуиция — как принимать решения, когда стабильность стала редкостью?

Что ждет на марафоне

  • 30+ спикеров — те, кто формирует смыслы рынка.
  • 500+ участников офлайн-сообщества и 8000+ онлайн-зрителей.
  • 4 панельные дискуссии — глубокие, честные, острые.
  • 1 день — максимум инсайтов.

Кто будет делиться инсайтами:

  • Сергей Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанка;
  • Роман Гурбанов, креативный директор и соучредитель агентства Taktika;
  • Марианна Конина, Founder & CEO Reputation City;
  • Ирина Метнева, основательница Vandog Agency;
  • Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ;
  • и многие другие эксперты.
Марафон MRKTNG MRTHN 2025

Фото: mrktng.mmr.ua

В рамках марафона состоится награждение сильнейших маркетинговых кейсов года X-RAY.

Генеральный партнер марафона MRKTNG MRTHN 2025 — Ощадбанк, генеральный информационный партнер — 1+1 media.

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Фото: mrktng.mmr.ua

Экономика Украины, Марафон, маркетинг
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