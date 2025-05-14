Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025: відкрита реєстрація на марафон

4 червня під час марафону на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ провідні маркетологи, креативники та комунікаційники поділяться інсайтами, які допоможуть втілити правильні маркетингові стратегії.

Цьогорічна тема події – Під сонцем інсайтів, натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.

Фахівці поділяться ідеями, як не загубитися на маркетинговому полі, як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти з контексту, що влучають у ціль.

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Реєстрація та теми MRKTNG MRTHN 2025

Організатори марафону запрошують до реєстрації на mrktng.mmr.ua креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших.

Про що говоритимуть:

Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.

Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце. Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.

Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві. Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.

Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі. Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?

На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди? Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція – як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?

Що чекає на марафоні

30+ спікерів – ті, хто формує змісти ринку.

500+ учасників офлайн-спільноти та 8000+ онлайн-глядачів.

4 панельні дискусії – глибокі, чесні, гострі.

1 день – максимум інсайтів.

Хто ділитиметься інсайтами:

Сергій Грабчак , маркетинг-директор Ощадбанку;

, маркетинг-директор Ощадбанку; Роман Гурбанов , креативний директор і співзасновник агенції Taktika;

, креативний директор і співзасновник агенції Taktika; Маріанна Коніна , Founder & CEO Reputation City;

, Founder & CEO Reputation City; Ірина Мєтньова , засновниця Vandog Agency;

, засновниця Vandog Agency; Ксенія Сікорська , маркетинг-директорка ПУМБ;

, маркетинг-директорка ПУМБ; та багато інших експертів.

У межах марафону відбудеться нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.

Генеральний партнер марафону MRKTNG MRTHN 2025 – Ощадбанк, генеральний інформаційний партнер – 1+1 media.

Фото: mrktng.mmr.ua

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