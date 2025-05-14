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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025: відкрита реєстрація на марафон

Марафон MRKTNG MRTHN 2025

4 червня під час марафону на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ провідні маркетологи, креативники та комунікаційники поділяться інсайтами, які допоможуть втілити правильні маркетингові стратегії.

Цьогорічна тема події – Під сонцем інсайтів, натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.

Фахівці поділяться ідеями, як не загубитися на маркетинговому полі, як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти з контексту, що влучають у ціль.

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Реєстрація та теми MRKTNG MRTHN 2025

Організатори марафону запрошують до реєстрації на mrktng.mmr.ua  креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших.

Про що говоритимуть:

  • Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.
  • Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.
  • Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.
  • Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?
  • Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція – як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?

Що чекає на марафоні

  • 30+ спікерів – ті, хто формує змісти ринку.
  • 500+ учасників офлайн-спільноти та 8000+ онлайн-глядачів.
  • 4 панельні дискусії – глибокі, чесні, гострі.
  • 1 день – максимум інсайтів.

Хто ділитиметься інсайтами:

  • Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку;
  • Роман Гурбанов, креативний директор і співзасновник агенції Taktika;
  • Маріанна Коніна, Founder & CEO Reputation City;
  • Ірина Мєтньова, засновниця Vandog Agency;
  • Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;
  • та багато інших експертів.
Марафон MRKTNG MRTHN 2025

Фото: mrktng.mmr.ua

У межах марафону відбудеться нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.

Генеральний партнер марафону MRKTNG MRTHN 2025 – Ощадбанк, генеральний інформаційний партнер – 1+1 media.

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Фото: mrktng.mmr.ua

Економіка України, Марафон, маркетинг
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