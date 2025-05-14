Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025: відкрита реєстрація на марафон
4 червня під час марафону на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ провідні маркетологи, креативники та комунікаційники поділяться інсайтами, які допоможуть втілити правильні маркетингові стратегії.
Цьогорічна тема події – Під сонцем інсайтів, натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.
Фахівці поділяться ідеями, як не загубитися на маркетинговому полі, як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти з контексту, що влучають у ціль.
Реєстрація та теми MRKTNG MRTHN 2025
Організатори марафону запрошують до реєстрації на mrktng.mmr.ua креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших.
Про що говоритимуть:
- Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.
- Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.
- Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.
- Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?
- Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція – як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?
Що чекає на марафоні
- 30+ спікерів – ті, хто формує змісти ринку.
- 500+ учасників офлайн-спільноти та 8000+ онлайн-глядачів.
- 4 панельні дискусії – глибокі, чесні, гострі.
- 1 день – максимум інсайтів.
Хто ділитиметься інсайтами:
- Сергій Грабчак, маркетинг-директор Ощадбанку;
- Роман Гурбанов, креативний директор і співзасновник агенції Taktika;
- Маріанна Коніна, Founder & CEO Reputation City;
- Ірина Мєтньова, засновниця Vandog Agency;
- Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;
- та багато інших експертів.
У межах марафону відбудеться нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.
Генеральний партнер марафону MRKTNG MRTHN 2025 – Ощадбанк, генеральний інформаційний партнер – 1+1 media.
Фото: mrktng.mmr.ua