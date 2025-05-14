Валентина Летяк, редактор ленты
Приближаются к 970 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 14 мая
Потери РФ на 14 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 176-е сутки полномасштабной войны достигли 969 370 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 14 мая 2025
- личного состава — около 969 370 (+1 240) человек;
- танков — 10 804 (+2);
- боевых бронированных машин — 22 501 (+14);
- артиллерийских систем — 27 827 (+47);
- РСЗО — 1 382 (+1);
- средств ПВО — 1 165 (+3);
- самолетов — 372;
- вертолетов — 335;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 35 860 (+82);
- крылатых ракет — 3 197;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 48 382 (+126);
- специальной техники — 3 884.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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