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Приближаются к 970 тыс. убитыми и ранеными: потери РФ на 14 мая

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 14 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 176-е сутки полномасштабной войны достигли 969 370 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 14 мая 2025

  • личного состава — около 969 370 (+1 240) человек;
  • танков — 10 804 (+2);
  • боевых бронированных машин — 22 501 (+14);
  • артиллерийских систем — 27 827 (+47);
  • РСЗО — 1 382 (+1);
  • средств ПВО — 1 165 (+3);
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 335;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 35 860 (+82);
  • крылатых ракет — 3 197;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 382 (+126);
  • специальной техники — 3 884.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 176-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ
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