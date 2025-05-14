Наближаються до 970 тис. убитими і пораненими: втрати ворога на 14 травня

Втрати ворога на 14 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 176-ту добу повномасштабної війни сягнули 969 370 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 14 травня 2025

особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб;

танків ‒ 10 804 (+2);

бойових броньованих машин ‒ 22 501 (+14);

артилерійських систем – 27 827 (+47);

РСЗВ – 1 382 (+1);

засобів ППО ‒ 1 165 (+3);

літаків – 372;

гелікоптерів – 335;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82);

крилатих ракет ‒ 3 197;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126);

спеціальної техніки ‒ 3 884.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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