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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Наближаються до 970 тис. убитими і пораненими: втрати ворога на 14 травня

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 14 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1240 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 176-ту добу повномасштабної війни сягнули 969 370 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 14 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб;
  • танків ‒ 10 804 (+2);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 501 (+14);
  • артилерійських систем – 27 827 (+47);
  • РСЗВ – 1 382 (+1);
  • засобів ППО ‒ 1 165 (+3);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 335;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126);
  • спеціальної техніки ‒ 3 884.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ
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