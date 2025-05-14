Валентина Летяк, редакторка стрічки
Наближаються до 970 тис. убитими і пораненими: втрати ворога на 14 травня
Втрати ворога на 14 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1240 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 176-ту добу повномасштабної війни сягнули 969 370 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 14 травня 2025
- особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб;
- танків ‒ 10 804 (+2);
- бойових броньованих машин ‒ 22 501 (+14);
- артилерійських систем – 27 827 (+47);
- РСЗВ – 1 382 (+1);
- засобів ППО ‒ 1 165 (+3);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 335;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126);
- спеціальної техніки ‒ 3 884.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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