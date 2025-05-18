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Европа не обсуждает идею миротворцев для Украины: Мерц назвал другой приоритет

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Европа далека от переговоров о введении миротворческих войск в Украину, поскольку все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Миротворческие войска не обсуждают

— Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также какие гарантии безопасности, возможно, когда-то понадобятся Украине. Сейчас нет оснований говорить о миротворческих войсках, мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы оружие остановилось, убийства прекратились … это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими, — сказал Мерц.

Позиция Мерца относительно миротворческих сил перекликается с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению присутствия миротворческих войск в Украине.

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Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились в пятницу на полях саммита в Албании. Они также позвонили президенту США Дональду Трампу, который заявил, что в понедельник поговорит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Италия открыта для присоединения к любому международному формату, направленному на прекращение войны в Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выражал готовность отправить миротворческие войска, но при условии, что США будут гарантировать безопасность европейским странам. Россия категорически против присутствия иностранных войск на территории Украины.

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Ранее президент Франции Макрон говорил, что европейский контингент не будет расположен на передовой, а будет находиться на второй линии, чтобы в случае чего помочь украинской армии.

Источник: Reuters
Война в Украине, Фридрих Мерц
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