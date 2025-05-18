Европа не обсуждает идею миротворцев для Украины: Мерц назвал другой приоритет

Европа далека от переговоров о введении миротворческих войск в Украину, поскольку все усилия сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня со стороны России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Миротворческие войска не обсуждают

— Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также какие гарантии безопасности, возможно, когда-то понадобятся Украине. Сейчас нет оснований говорить о миротворческих войсках, мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы оружие остановилось, убийства прекратились … это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими, — сказал Мерц.

Позиция Мерца относительно миротворческих сил перекликается с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также отдавал приоритет переговорам о мирном соглашении, а не обсуждению присутствия миротворческих войск в Украине.

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Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретились в пятницу на полях саммита в Албании. Они также позвонили президенту США Дональду Трампу, который заявил, что в понедельник поговорит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Италия открыта для присоединения к любому международному формату, направленному на прекращение войны в Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выражал готовность отправить миротворческие войска, но при условии, что США будут гарантировать безопасность европейским странам. Россия категорически против присутствия иностранных войск на территории Украины.

Ранее президент Франции Макрон говорил, что европейский контингент не будет расположен на передовой, а будет находиться на второй линии, чтобы в случае чего помочь украинской армии.

Источник : Reuters

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