Європа не обговорює ідею миротворців для України: Мерц назвав інший пріоритет

Європа далека від переговорів про введення миротворчих військ в Україну, оскільки всі зусилля зосереджені на забезпеченні безумовного припинення вогню з боку Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Миротворчі війська не обговорюють

– Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також які гарантії безпеки, можливо, колись знадобляться Україні. Наразі немає підстав говорити про миротворчі війська, ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб зброя зупинилася, вбивства припинилися … це ті питання, якими ми зараз займаємося, і жодними іншими, – сказав Мерц.

Позиція Мерца щодо миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, який також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню присутності миротворчих військ в Україні.

Зараз дивляться

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі разом з президентом України Володимиром Зеленським зустрілися в п’ятницю на полях саміту в Албанії. Вони також зателефонували президенту США Дональду Трампу, який заявив, що в понеділок поговорить з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Італія відкрита для приєднання до будь-якого міжнародного формату, спрямованого на припинення війни в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловлював готовність відправити миротворчі війська, але за умови, що США гарантуватимуть безпеку європейським країнам. Росія категорично проти присутності іноземних військ на території України.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розповів, що європейський контингент не буде розташований на передовій, натомість перебуватиме на другій лінії, щоб в разі чого допомогти українській армії.

Джерело : Reuters

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