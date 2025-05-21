РФ ведет новую дезинформационную кампанию вокруг Запорожской АЭС — ЦПД
Россия активизировала новую дезинформационную кампанию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая направлена на дискредитацию Украины.
Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
Россия распространяет фейки об обстрелах Запорожской АЭС
Российская пропаганда распространяет информацию о том, что Украина якобы обстреляла один из объектов на территории Запорожской АЭС.
— Пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы ударили по крыше учебного корпуса электростанции с тренажером реакторного зала. Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не предоставляют, — пишут в ЦПД.
Цель таких фейков — дискредитировать Украину на международной арене и оправдать незаконное присутствие российских военных на ядерном объекте.
В Центре также напомнили, что ранее сообщали о планах РФ выпустить новые пропагандистские сюжеты, чтобы убедить мир в том, что ЗАЭС якобы исторически была российской, а также переложить ответственность за свои военные преступления на Украину.
Кроме того, недавно Запорожскую АЭС посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Источник: Центр противодействия дезинформации