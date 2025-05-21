РФ ведет новую дезинформационную кампанию вокруг Запорожской АЭС — ЦПД

Россия активизировала новую дезинформационную кампанию вокруг Запорожской атомной электростанции, которая направлена на дискредитацию Украины.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Россия распространяет фейки об обстрелах Запорожской АЭС

Российская пропаганда распространяет информацию о том, что Украина якобы обстреляла один из объектов на территории Запорожской АЭС.

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— Пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы ударили по крыше учебного корпуса электростанции с тренажером реакторного зала. Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не предоставляют, — пишут в ЦПД.

Цель таких фейков — дискредитировать Украину на международной арене и оправдать незаконное присутствие российских военных на ядерном объекте.

В Центре также напомнили, что ранее сообщали о планах РФ выпустить новые пропагандистские сюжеты, чтобы убедить мир в том, что ЗАЭС якобы исторически была российской, а также переложить ответственность за свои военные преступления на Украину.

Кроме того, недавно Запорожскую АЭС посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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