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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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РФ веде нову дезінформаційну кампанію навколо Запорізької АЕС – ЦПД

ЗАЕС
Фото: УНІАН

Росія активізувала нову дезінформаційну кампанію навколо Запорізької атомної електростанції, яка спрямована на дискредитацію України.

Про це попередили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

Росія поширює фейки про обстріли Запорізької АЕС

Російська пропаганда поширює інформацію про те, що Україна нібито обстріляла один з об’єктів на території Запорізької АЕС.

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– Пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито вдарили по даху навчального корпусу електростанції з тренажером реакторного залу. Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають, – пишуть у ЦПД.

Мета таких фейків – дискредитувати Україну на міжнародній арені та виправдати незаконну присутність російських військових на ядерному об’єкті.

У Центрі також нагадали, що раніше повідомляли про плани РФ випустити нові пропагандистські сюжети, щоб переконати світ у тому, що ЗАЕС нібито історично була російською, а також перекласти відповідальність за свої воєнні злочини на Україну.

Крім того, нещодавно Запорізьку АЕС відвідав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

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Джерело: Центр протидії дезінформації

АЕС, Війна в Україні, дезінформація, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Росія
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