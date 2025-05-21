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Тариф на свет с 1 июня 2025 года: сколько будут платить украинцы

Показники лічильника, лічильник за світло
Фото: Depositphotos

Тарифы на свет с 1 июня 2025 года не изменятся. Сколько будут платить украинцы – читайте далее.

Тариф на электроэнергию с 1 июня 2025 года

Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинцы продолжат платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/киловатт-час. Данное решение будет действовать до конца октября 2025 года.

То есть, до ноября цена на электричество для населения останется неизменной.

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Так, за свет в июне украинцы будут без изменений платить 4,32 грн за киловатт-час.

Заметим, что для украинцев с двухзонными счетчиками тариф на электроэнергию в определенное время суток будет ниже. Так, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час.

Смягчение тарифа для украинцев

Ранее с 1 октября 2024 года и до 30 апреля 2025 года для тех, кто имеет установки электрического отопления, действовала льготная цена 2,64 грн/кВт⋅ч и только в том случае, если общий объем потребления электроэнергии составлял не более 2 тыс. кВт-ч в месяц.

Но в январе Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Отныне потребители, которые используют электроотопительные установки, платят полный тариф только за те объемы электроэнергии, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт-ч. За остальную потребленную электроэнергию население будет платить по тарифу 2,64 грн.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что планов поднимать тариф на электроэнергию в Украине нет.

По прогнозам НБУ, дефицит электроэнергии в Украине будет постепенно уменьшаться, однако будет оставаться до 2027 года.

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Ранее правительство Украины рассказало, как перейти на двухзонный учет электроэнергии.

Для этого потребителю нужно подать к местному оператору системы электроэнергии заявление об установлении многотарифного счетчика.

Вместе с заявлением нужно предоставить следующие документы: паспорт, идентификационный код, документы на право собственности или пользования помещением, договор о предоставлении услуг по распределению.

Счетчик можно купить у оператора систему распределения электроэнергии уже запрограммированный, или же купить самостоятельно. Здесь важно убедиться, что такой счетчик сертифицирован и соответствует техническим требованиям.

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электроэнергия, Коммунальные тарифы, Тарифы
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