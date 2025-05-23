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Днепр стал барьером для врага: в ВМС объяснили, почему РФ активно применяет дроны

Морська піхота ВМС України

Особенностью Херсонского направления является то, что река Днепр стала большим географическим барьером для атак и продвижения оккупационных войск, поэтому РФ активно применяет ударные БПЛА.

Об этом заявил командир 30 корпуса морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Делятицкий в интервью Укринформу.

Ситуация на Херсонском направлении: особенности обороны

— Дело в том, что в связи с такой преградой, как Днепр, мы не имеем интенсивных боестолкновений пехоты, поэтому враг массово применяет ударные БПЛА различных типов. В среднем в течение недели мы фиксируем около 1700-1800 применений ударных БПЛА, в зависимости от погодных условий эта цифра может меняться, — отметил он.

По его словам, почти 30% применений приходится именно на Херсонскую территориальную общину, и страдают от этого преимущественно гражданские, проживающие в областном центре и его пригороде.

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Делятицкий отметил, что военные пытаются противодействовать, насыщать полосу ответственности средствами РЭБ различного типа и бороться с ударными дронами другими методами.

— Если говорить официальной терминологией, ситуация на Херсонском направлении сложная, но ее полностью контролируют наши подразделения. В то же время стоит добавить, что враг продолжает попытки закрепиться в островной зоне Днепра и выбить наших защитников с позиций на Левом берегу, но не имеет успеха, — рассказал генерал-майор.

Он сделал три вывода об особенностях действий противника на Херсонском направлении: это активное применение FPV-дронов и КАБов, ставка на малые группы для рейдов на острова и заметный рост обстрелов жилых кварталов Херсона, Берислава и Антоновки.

Придніпровський напрямок 23 травня

Фото: Генштаб ЗСУ

По данным Генштаба ВСУ, в течение последних суток на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Війна в Україні

Фото: ВМС України

Источник: Укринформ
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