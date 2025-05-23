Карта боевых действий на 23 мая 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Такие данные 23 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 23 мая 2025

Потери РФ на 23 мая 2025 года

личного состава – около 978 700 (+1 050);

танков – 10 841 (+2);

боевых бронированных машин – 22 575 (+1);

артиллерийских систем – 28 165 (+43);

реактивных систем залпового огня – 1 390 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 167;

самолетов – 372;

вертолетов – 336;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 36 945 (+148);

крылатых ракет – 3 197;

кораблей (катеров) ‒ 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 49 407 (+139);

специальной техники – 3 895.

Ситуация в Украине на 23 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении украинские защитники остановили 21 штурмовое действие захватчиков.

Враг нанес 16 авиаударов, сбросив 23 корректируемые авиационные бомбы, совершил 230 обстрелов, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских военных в районах Волчанска, Малой Шапковки и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков.

Украинские защитники отбивали штурмовые действия россиян в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз.

Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах Грековки, Нового Мира, Торского, Липового и Редкодуба.

На Северском направлении враг три раза пытался продвигаться вперед в районах Григоровки, Выемки и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Лисовки, Малиновки, Зверового, Котляровки, Даченского, Удачного, Троицкого, Андреевки, а также в направлениях Алексеевки, Проминя, Шевченко Первого, Миролюбовки.

На Новопавловском направлении армия РФ совершила 14 атак вблизи Константинополя, Вильного Поля, в сторону Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Высокого.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды продвигались вперед на позиции украинских защитников в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг к активным наступательным действиям не прибегал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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