Дніпро став бар’єром для ворога: у ВМС пояснили, чому РФ активно застосовує дрони

Особливістю Херсонського напрямку є те, що річка Дніпро стала великим географічним бар’єром для атак і просування окупаційних військ, тому РФ активно застосовує ударні БПЛА.

Про це заявив командир 30 корпусу морської піхоти ВМС Збройних сил України генерал-майор Дмитро Делятицький в інтерв’ю Укрінформу.

Ситуація на Херсонському напрямку: особливості оборони

– Річ у тім, що у зв’язку з такою перешкодою, як Дніпро, ми не маємо інтенсивних боєзіткнень піхоти, тому ворог масово застосовує ударні БПЛА різних типів. У середньому протягом тижня ми фіксуємо близько 1700-1800 застосувань ударних БПЛА, залежно від погодних умов ця цифра може змінюватися, – зауважив він.

За його словами, майже 30% застосувань припадає саме на Херсонську територіальну громаду, і стаждають від цього переважно цивільні, що проживають в обласнму центрі та його передмісті.

Зараз дивляться

Делятицький зауважив, що військові намагаються протидіяти, насичувати смугу відповідальності засобами РЕБ різного типу та боротися з ударними дронами іншими методами.

– Якщо говорити офіційною термінологією, ситуація на Херсонському напрямку є складною, але її повністю контролюють наші підрозділи. Водночас варто додати, що ворог продовжує спроби закріпитися в острівній зоні Дніпра та вибити наших захисників із позицій на Лівому березі, але не має успіху, – розповів генерал-майор.

Він зробив три висновки про особливості дій противника на Херсонському напрямку: це активне застосування FPV-дронів і КАБів, ставка на малі групи для рейдів на острови та помітне зростання обстрілів житлових кварталів Херсона, Берислава і Антонівки.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби на Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: ВМС України

Джерело : Укрінформ

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