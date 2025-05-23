Как подать заявку в ГАР на субсидию и кто может получить 4 тыс. грн на гектар земли

Правительство Украины активно поддерживает сельхозпроизводителей. Одним из ключевых механизмов такой поддержки является предоставление финансовой помощи в виде бюджетных субсидий.

Факты ICTV узнавали, как зарегистрироваться в ГАР на помощь в 2025 году.

Как подать заявку в ГАР 2025 и кто может ее получить

Бюджетная субсидия будет предоставляться тем аграриям, кто имеет в собственности и/или пользовании от 1 до 120 га земель сельскохозяйственного назначения в размере 4 тыс. грн на 1 га. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля, в 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, кто не получал ее в 2024 году.

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Перед тем, как подать заявку в ГАР на помощь, убедитесь в наличии документов. Ведь при оказании поддержки через ГАР за счет государственного бюджета учитываются только те земельные участки, которые внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК) и на которые зарегистрированы права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРРП).

После подачи заявок в ГАР на сумму, соответствующую утвержденному объему бюджетного финансирования, регистрация новых заявок прекращается.

Как подать заявку на программу поддержки на гектары сельскохозяйственных угодий:

Зайдите на сайт www.dar.gov.ua.

В разделе Информация из реестров убедитесь, что данные о ваших земельных участках корректны, поскольку именно общая площадь в пользовании будет основой для расчета субсидии.

убедитесь, что данные о ваших земельных участках корректны, поскольку именно общая площадь в пользовании будет основой для расчета субсидии. Проверьте и заполните в разделе Деятельность и активности данные о площади посевов сельскохозяйственных культур, а также насаждений плодово-ягодных культур, хмеля и винограда на всей площади, находящейся в вашем пользовании.

данные о площади посевов сельскохозяйственных культур, а также насаждений плодово-ягодных культур, хмеля и винограда на всей площади, находящейся в вашем пользовании. В разделе Доступные программы найдите программу Бюджетная субсидия и нажмите Подать заявку.

Вычислите желаемую сумму субсидии, умножив количество гектаров (из раздела Информация из реестров) на 4000 грн. Округлите результат до двух знаков после запятой (например, 10 000,00 грн.) и введите его в соответствующее поле формы.

найдите программу и нажмите Вычислите желаемую сумму субсидии, умножив количество гектаров (из раздела Информация из реестров) на 4000 грн. Округлите результат до двух знаков после запятой (например, 10 000,00 грн.) и введите его в соответствующее поле формы. Ответьте на вопросы в опроснике, дайте согласие на доступ к своему кабинету и нажмите Подать заявку.

После того, как подали заявку в ГАР, система автоматически ее сформирует. Внимательно проверьте все введенные данные и подпишите заявку с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После успешной проверки заявки и ее одобрения, в ваш кабинет поступит договор о получении бюджетных средств. Подпишите договор с помощью КЭП, и средства будут перечислены на ваш счет.

Субсидия на содержание коров

20 мая 2025 года начался сбор заявок через Государственный аграрный реестр на специальную бюджетную дотацию для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности.

Специальная бюджетная дотация предоставляется в размере 7 000 грн на голову — для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений производительности.

Поддержка предоставляется в соответствии с постановлением Кабмина № 918.

В 2025 году право на поддержку имеют только те, кто не получал ее в 2024 году. Для получателей 2024 года в Государственном аграрном реестре указанные направления не активны.

Джерело: ГАР

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