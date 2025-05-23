Як подати заявку в ДАР на субсидію та хто може отримати 4 тис. грн на гектар землі

Уряд України активно підтримує сільгоспвиробників. Одним із ключових механізмів такої підтримки є надання фінансової допомоги у вигляді бюджетних субсидій.

Факти ICTV дізнавалися, як зареєструватися в ДАР на допомогу у 2025 році.

Як подати заявку в ДАР 2025 та хто може її отримати

Бюджетна субсидія надаватиметься тим аграріям, хто має у власності та/або користуванні від 1 до 120 га земель сільськогосподарського призначення в розмірі 4 тис. грн на 1 га. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, у 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році.

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Перед тим, як подати заявку в ДАР на допомогу, впевніться у наявності документів. Адже під час надання підтримки через ДАР за рахунок державного бюджету враховуються лише ті земельні ділянки, які внесені до Державного земельного кадастру (ДЗК) та на які зареєстровані права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Після подання заявок у ДАР на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетного фінансування, реєстрація нових заявок припиняється.

Як подати заявку на програму підтримки на гектари сільськогосподарських угідь:

Зайдіть на сайт www.dar.gov.ua .

У розділі Інформація з реєстрів переконайтеся, що дані про ваші земельні ділянки коректні, оскільки саме загальна площа у користуванні буде основою для розрахунку субсидії.

Перевірте та заповніть у розділі Діяльність та активності дані про площі посівів сільськогосподарських культур, а також насаджень плодово-ягідних культур, хмелю та винограду на всій площі, що перебуває у вашому користуванні.

У розділі Доступні програми знайдіть програму Бюджетна субсидія та натисніть Подати заявку.

Обчисліть бажану суму субсидії, помноживши кількість гектарів (з розділу Інформація з реєстрів) на 4000 грн. Округліть результат до двох знаків після коми (наприклад, 10 000,00 грн.) і введіть його у відповідне поле форми.

Дайте відповіді на запитання в опитувальнику, надайте згоду на доступ до свого кабінету та натисніть Подати заявку.

Після того, як подали заявку в ДАР, система автоматично її сформує. Уважно перевірте всі введені дані та підпишіть заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після успішної перевірки заявки та її схвалення, до вашого кабінету надійде договір про отримання бюджетних коштів. Підпишіть договір за допомогою КЕП, і кошти будуть перераховані на ваш рахунок.

Субсидія на утримання корів

20 травня 2025 року розпочався збір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Спеціальна бюджетна дотація надається у розмірі 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності. Підтримка надається відповідно до постанови Кабміну № 918.

У 2025 році право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями не активні.

Джерело: ДАР

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