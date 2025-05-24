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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Наближаються до 980 тис. убитими і пораненими: втрати ворога на 24 травня

російські російський
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 24 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1130 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 186-ту добу повномасштабної війни сягнули 979 830 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 24 травня 2025

особового складу ‒ близько 979 830 (+1 130) осіб;

  • танків ‒ 10 852 (+11);
  • бойових броньованих машин ‒ 22 622 (+47);
  • артилерійських систем – 28 201 (+36);
  • РСЗВ – 1 395 (+5);
  • засобів ППО ‒ 1 169 (+2);
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 177 (+232);
  • крилатих ракет ‒ 3 197;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 639 (+232);
  • спеціальної техніки ‒ 3 895.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ
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