Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Наближаються до 980 тис. убитими і пораненими: втрати ворога на 24 травня
Втрати ворога на 24 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1130 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 186-ту добу повномасштабної війни сягнули 979 830 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 24 травня 2025
особового складу ‒ близько 979 830 (+1 130) осіб;
- танків ‒ 10 852 (+11);
- бойових броньованих машин ‒ 22 622 (+47);
- артилерійських систем – 28 201 (+36);
- РСЗВ – 1 395 (+5);
- засобів ППО ‒ 1 169 (+2);
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 177 (+232);
- крилатих ракет ‒ 3 197;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 639 (+232);
- спеціальної техніки ‒ 3 895.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 24 травня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.