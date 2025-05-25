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Зеленский об обстреле Украины: молчание Америки и остального мира только поощряет Путина

Володимир Зеленський 

Решимость Соединенных Штатов, европейских стран и всех, кто хочет мира, имеет значение.

Об этом после комбинированного обстрела Украины 25 мая отметил президент Владимир Зеленский.

Зеленский – об обстреле Украины 25 мая

Каждый террористический российский удар, как в ночь на 25 мая, является достаточной причиной для новых санкций против РФ, убежден глава государства.

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– Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина, – уверен Владимир Зеленский.

Без действительно сильного давления на российское руководство, говорит президент Украины, не остановить жестокость РФ.

– Санкции точно помогут. Решительность Соединенных Штатов, европейских стран, всех тех, кто хочет мира, имеет значение.

Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны, – отмечает Владимир Зеленский.

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Обстріл дронами та ракетами

Источник: Владимир Зеленский 

Фото: Владимир Зеленский

Война в Украине, обстріл
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