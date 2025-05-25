РФ атаковала Украину почти 70 ракетами и 300 БпЛА – Воздушные силы
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 69 ракет и 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.
Ночная атака на Украину: что известно
В течение ночной атаки на Украину, что продолжалась с 20:40 24 мая до утра 25 мая, российские войска применили 367 средств воздушного нападения:
- девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101 и Калибр;
- одну крылатую ракету Х-22;
- четыре корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 298 беспилотников.
В конце концов авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.
Две ракеты Х-59/69 локационно утрачены.
Также противовоздушная оборона обезвредила 266 вражеских БпЛА на Востоке, Севере, Юге, Западе и Центре страны.
Так, 139 было сбито огневыми средствами поражения, 127 локационно утрачено (подавлено средствами РЭБ).
В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.
– К сожалению, этой ночью из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них – дети… Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим, – отметили в Воздушных силах ВСУ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины