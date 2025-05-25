РФ атаковала Украину почти 70 ракетами и 300 БпЛА – Воздушные силы

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 69 ракет и 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину: что известно

В течение ночной атаки на Украину, что продолжалась с 20:40 24 мая до утра 25 мая, российские войска применили 367 средств воздушного нападения:

девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101 и Калибр;

крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101 и Калибр; одну крылатую ракету Х-22;

крылатую ракету Х-22; четыре корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;

корректируемые авиационные ракеты Х-59/69; 298 беспилотников.

В конце концов авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

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Две ракеты Х-59/69 локационно утрачены.

Также противовоздушная оборона обезвредила 266 вражеских БпЛА на Востоке, Севере, Юге, Западе и Центре страны.

Так, 139 было сбито огневыми средствами поражения, 127 локационно утрачено (подавлено средствами РЭБ).

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БпЛА в 15 локациях.

– К сожалению, этой ночью из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них – дети… Выражаем соболезнования родным погибших и пострадавшим, – отметили в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

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