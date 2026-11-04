В четверг, 5 ноября, в некоторых областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 5 ноября: что известно

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты, — говорится в сообщении.

Как будут отключать свет в четверг:

Сейчас смотрят

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2 до 4 очередей.

Напомним, во время массированного обстрела Украины 3 ноября российские войска направили три беспилотника на подстанцию, от которой зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.

Такая атака представляет угрозу ядерной безопасности всей Европы, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Из-за массированных ударов ситуация в энергосистеме страны дополнительно усложнилась, сообщили в Укрэнерго. В ряде регионов, включая Киев, были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.