Как будут отключать свет 5 ноября: графики для населения и промышленности
В четверг, 5 ноября, в некоторых областях Украины будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 5 ноября: что известно
— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты, — говорится в сообщении.
Как будут отключать свет в четверг:
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2 до 4 очередей.
Напомним, во время массированного обстрела Украины 3 ноября российские войска направили три беспилотника на подстанцию, от которой зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС.
Такая атака представляет угрозу ядерной безопасности всей Европы, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Из-за массированных ударов ситуация в энергосистеме страны дополнительно усложнилась, сообщили в Укрэнерго. В ряде регионов, включая Киев, были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.