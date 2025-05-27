Patriot успішно збиває навіть модернізовані балістичні ракети РФ – Ігнат

Попри вдосконалення російських балістичних ракет, які тепер здатні відхилятись від заданої траєкторії, системи Patriot продовжують ефективно їх збивати. Один із нещодавніх результатів – знищено 6 із 9 ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Бабель.

Система Patriot збиває вдосконалені російські ракети

Він пояснив, що після запуску російських балістичних ракет система Patriot автоматично обчислює їхню траєкторію та визначає точку, де ракети перехоплюються.

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Водночас ситуація ускладнюється тим, що під час зниження балістичні ракети можуть здійснювати коливання вбік – ліворуч або праворуч. Це ускладнює точне наведення системи.

– Уже тривалий час спостерігається – Іскандери, російські балістичні ракети, летять по дещо іншій траєкторії, ніж це було з початку повномасштабного вторгнення, маневруючи й ускладнюючи роботу системи Patriot. Він збиває балістику чи Кинджали в автоматичному режимі, йому потрібно вирахувати точку зустрічі протиракети з балістичною ракетою. Ці коливання при заході балістичної ракети на ціль спричиняють труднощі системи, – заявив Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Також російські ракети здатні випускати до шести хибних цілей, що слугують засобами обману для українських систем ППО.

Проте, як наголосив речник, ця технологія використовується вже близько року й не впливає на боєздатність Patriot.

Раніше Ігнат повідомляв, що Росія модернізувала балістичну зброю, яку застосовує для атак по Україні. Через це протиповітряній обороні стало важче діяти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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