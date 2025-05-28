Какими будут цены на черешню в Киеве и будет ли она в дефиците в 2025 году

Аналитики EastFruit отмечают, что весенние заморозки, которые пришли в Украину в конце апреля этого года вызвали значительные потери в садоводстве.

Больше всего пострадали абрикосы, вишни и черешни пострадали в меньшей степени, однако все равно большое количество деревьев было повреждено.

По предварительным оценкам, около 45-55% урожая черешни было потеряно, прежде всего в южных регионах страны. Именно здесь сосредоточено производство. В центральных регионах потери были еще выше, но площади выращивания черешни здесь меньше.

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Потери урожая из-за весенних заморозков ожидаются и в странах Восточной Европы и в Турции. Это крупнейшие экспортеры черешни в Украину.

Так что в 2025 году потребителям придется покупать черешню по высокой цене из-за ограниченного предложения на рынке, — говорят аналитики.

Какова стоимость черешни в Киеве в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие цены на черешню в Киеве в 2025 году

В Украине стартовал сезон черешни. По состоянию на конец мая цены в супермаркетах и на рынке достаточно высокие.

Эксперты говорят, что высокие цены на черешню могут продержаться до появления большого количества закарпатской черешни. После этого она может стоить ориентировочно 300, 200, 100 грн за килограмм, в зависимости от региона.

В Киеве продавать черешню начали в начале мая. Основная масса ягод была импортной, из Греции, поэтому цены на нее были очень высокими. В некоторых супермаркетах столицы килограмм черешни стоил — от 1500 грн до 2200 грн. Такая цена является максимальной для нынешнего сезона.

С появлением отечественной ягоды, цены начали постепенно снижаться.

Сколько стоит килограмм черешни в Киеве в популярных супермаркетах в конце мая:

Сильпо — украинская черешня стоит 45,90 грн за 100 г, сортовую можно приобрести за 88,90 грн за 100 г.

Novus — фасованная украинская черешня (500 г) стоит 139 грн, импортную можно купить за 399 грн (цена за 350 г).

Varus — украинская черешня высшего сорта стоит 799,90 грн за кг (цена со скидкой), обычная черешня стоит 199 грн за 250 г.

В магазинах по продаже фруктов и овощей стоимость черешни стартует от 350 грн за кг.

На рынке цены на черешню в Киеве могут быть немного ниже. Но сезон только стартовал, поэтому предложения пока небольшие.

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