Зеленский 28 мая посещает Германию: встретится с Мерцем и Штайнмайером

В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Там он встретится с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщили на сайте Федерального канцлера Германии.

Зеленский посетит Германию

— Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд, — пишет Bild.

Президент Украины должен встретиться с канцлером Германии в 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву). После переговоров политики вместе пообедают, а уже в 13:30 (14:30 по киевскому времени) проведут совместную пресс-конференцию для журналистов.

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Согласно сообщению на сайте канцлера, основная тема встречи — поддержка Украины и усилия по прекращению войны.

Во второй половине дня Зеленский вместе с Мерцем пообщается с представителями немецкого бизнеса.

После этого украинский лидер отправится во дворец Бельвю, где встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером для проведения отдельных переговоров.

Источник: Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

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